Vuurwerkwinkel op de Dijk in Volendam gaat er na 35 jaar uit met een knal

"Het is mooi geweest", zegt Albert Jonk. Na veertig jaar gaan de deuren van zijn souvenirwinkel op de Dijk dicht en is het tijd voor een welverdiend pensioen. Naast houten tulpen en sloffen in de vorm van klompen verkopen Albert en zijn familie ieder jaar vuurwerk. Nu ze stoppen steekt de hele familie voor een laatste keer de handen uit de mouwen.

Albert heeft genoten van zijn tijd in de winkel en de verkoop van vuurwerk. "Het leuke is dat je iedereen kent. Ik heb ze als kleine jongens die winkel in zien komen en nu zijn ze volwassen en nemen ze hun kinderen mee om vuurwerk uit te zoeken."

De kinderen van Albert zelf werken ook al jaren in de winkel. "Ik hou vooral van een beetje rottigheid, van die Stinger Bee's, dat je niet weet welke kant ze opgaan", lacht dochter Margriet.

Hoewel het vuurwerk de winkel uit vliegt op de eerste verkoopdag, heeft de familie de verkoop van souvenirs zien dalen. Daarom is er besloten dat de winkel niet wordt overgenomen en volgend jaar voorgoed dicht gaat.

"Het is wel jammer hoor, want iedereen doet mee", zegt Albert. Margriet kan het zich zelf nog niet helemaal beseffen, dat het in het nieuwe jaar echt voorbij is. Of Albert het gaat missen weet hij nog niet. "Daar kom je dan achter, misschien dat ik het over een half jaar toch ga missen."