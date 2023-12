Eemnes wil wel minder verkeer door drukste straat, maar harde afspraak daarover blijft uit

Eemnes gaat de Laarderweg veiliger maken en dan vooral voor fietsers en voetgangers. Daarnaast wil de gemeente best kijken hoe er minder auto’s over de drukste weg van Eemnes te krijgen zijn, maar ingrijpende maatregelen hoeven de bewoners niet te verwachten. "Met een verkapte afsluiting van de Laarderweg gaan we niet akkoord", klonk het.

Een betere veiligheid voor het langzame verkeer staat voorop. Gemotoriseerd verkeer terugdringen is zeker onderdeel van het plan, maar daar willen het college en de meerderheid van de raad geen harde afspraak over maken. Een verkeersreductie van 25 procent op de Laarderweg, zoals de PvdA voorstelde, was te gortig en volgens Reijn ook helemaal geen haalbare kaart. Na veel gesteggel over en weer is wel opgenomen dat de drukste straat minder druk moet worden, maar met hoeveel verkeersbewegingen is niet vastgelegd.

Maar de gemeente wil niet zulke drastische maatregelen nemen. Dat was al duidelijk tijdens de commissie en werd vorige week nog eens helder tijdens de raadsvergadering. "De doelstelling is echt wel het verkeer te verminderen, maar geen grootschalige afsluitingen, knippen en dat soort dingen allemaal", sprak wethouder Theo Reijn luid en duidelijk.

In de basis zijn de bewoners van de Laarderweg en de politiek het wel met elkaar eens: het aantal verkeersbewegingen op deze 30 kilometerweg is te groot. Maar hoe de drukste weg van Eemnes dan minder aantrekkelijker moet zijn, daar verschillen beide kampen van mening over. Wat de omwonenden betreft, gaat de gemeente de weg inrichten zoals dat hoort in een 30 kilometergebied. Zij denken bijvoorbeeld aan het aanleggen van chicanes en drempels. Daarmee wordt hun weg ook een stuk veiliger.

En de politieke partijen zitten vrijwel op dezelfde lijn. Zij willen best meedenken over hoe het verkeer te weren is op deze weg, maar dan moet het vooral gaan om stimulerende maatregelen, zodat het verkeer toch eerder geneigd is de Noordersingel te pakken in plaats van de Laarderweg te nemen. Maar aan het invoeren van verboden en dergelijke werkt de gemeenteraad niet mee.

Navigatie

Wat wel zou helpen is als de navigatiesystemen in auto's bijvoorbeeld het verkeer zouden adviseren de Noorder- of Stadswijksingel te nemen als de automobilist naar de Minnehof, het Huis van Eemnes of de sportvelden moet. Daar is winst te boeken, meende de raad. Reijn was het daarmee eens, maar gaf wel aan dat de invloed op de Googles van deze wereld zeer beperkt is. Eemnes zal dus vooral zelf met goede en niet al te dure ideeën moeten komen.

Wat er in ieder geval wel gaat gebeuren, is het verbeteren van de veiligheid op het nu onoverzichtelijke kruispunt Laarderweg, Braadkamp en Noordersingel. Tevens pakt Eemnes de oversteekplaatsen aan, de straat krijgt een nieuwe laag asfalt, er komen bredere fietsstroken en de parkeervakken en de voetpaden krijgen een upgrade.

Koeienrotonde

Daarnaast heeft de politiek afgedwongen dat de zogeheten koeienrotonde op de kop van de Laarderweg meegaat in dit project. Daar is het zeker voor fietsers en voetgangers veiliger te maken. Het stuk dat al is opgeknapt, de oostkant van de Laarderweg tot aan de Wakkerendijk, hoort nu ook tot de opdracht.

Al deze maatregelen helpen niet bij het terugdringen van de duizenden auto's per dag die de Laarderweg-bewoners voor de kiezen krijgen. Zij hadden gehoopt dat de raad met andere maatregelen zouden komen. Zij vragen een eerlijkere verdeling van het verkeer: meer auto's over de singels en minder door hun straat. Dat schepje erbovenop blijft in hun optiek nu uit.

Stichtelijke woorden

Aan het einde van de rit sprak burgemeester Roland van Benthem nog enkele stichtelijke woorden aan de delegatie van Laarderweg-bewoners. Eemnes gaat uitvoerig praten met hen over de aanpak van hun straat. Volgend jaar komen er meerdere varianten vanuit de gemeente op tafel, waarvan één de zogeheten voorkeursvariant is. Als alles volgens planning verloopt, dan kunnen de werkzaamheden in 2025 beginnen en moet de Laarderweg weer minstens tien jaar vooruit kunnen.