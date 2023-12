Bewoners drukste straat Eemnes eisen meer verkeersactie van gemeente: "Zorg voor gelijkere verdeling"

De bewoners van de Laarderweg, de drukste weg uit Eemnes, willen dat de gemeente concrete maatregelen neemt zodat er minder auto's door hun straat rijden. Daar is het nu ook het moment voor, want de gemeente heeft weer plannen om de Laarderweg verkeersveiliger te maken. Maar omwonenden vinden dat Eemnes er een schepje bovenop moet doen.

De Laarderweg is een 30 kilometerweg, maar is niet zo ingericht. Het is de doorgaande weg van de Noordersingel tot aan de Wakkerendijk en het is de belangrijkste toevoerhaven naar de winkels, de sportclubs en de cultuur en de zorgstellingen. Zeker sinds de komst van het Huis van Eemnes in 2020 is het veel drukker geworden op de Laarderweg.

Dat blijkt uit cijfers en het is voor de bewoners van de Laarderweg duidelijk merkbaar dat de verkeersdrukte is toegenomen. Dagelijks rijden er duizenden auto's voor hun woning langs en dat leidt nog weleens tot gevaarlijke verkeerssituaties. Veel automobilisten rijden beduidend harder dan de toegestane snelheid, fietsers rijden op dezelfde weg op een rode strook en verkeer van rechts heeft voorrang, wat niet iedereen weet of geen gehoor aan geeft.

Ernstig ongeluk

"Het is geen kwestie van of maar van wanneer er een ernstig ongeluk gaat plaatsvinden. Dat moeten we als bewoners en gemeentebestuur niet willen. Het gevoel van onveiligheid moet met prioriteit worden aangepakt", was de boodschap van Tijmen Smit, spreekbuis van de Laarderweg-bewoners, aan het adres van de politiek.

Dat de gemeente de weg veiliger wil maken voor voornamelijk fietsers en voetgangers is goed, maar pak meteen door luidt de oproep. Bewoners vragen de gemeente om hun weg echt duidelijk in te richten als een 30 kilometerweg. Denk aan drempels en chicanes.

"Eén van de uitgangspunten van een 30 kilometerweg is dat doorgaand verkeer geweerd wordt", aldus Smit. En juist op dit vlak moet de gemeente in de ogen van de omwonenden meer inspanning verrichten. Het autoverkeer moet veel meer naar de Noordersingel, de Zuidersingel en de Stadwijksingel geleid worden. Dat zorgt voor een eerlijkere verdeling en gaat geheid meer verkeersrust opleveren op de Laarderweg, zo betoogde Smit vorige week tegenover politiek Eemnes.