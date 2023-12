Wijdemeren rust boa's uit met bodycams: "Hebben te maken met verharding samenleving"

Wijdemeren heeft besloten de buitengewone opsporingsambtenaren vanaf het nieuwe jaar met bodycams de straat op te sturen. Dat moet de veiligheid van de handhavers vergroten, want de boa’s geven aan dat vaker in situaties terechtkomen waarbij het handig is dat een camera registreert wat er gebeurt. Tijdens oud en nieuw maken de Wijdemeerse boa’s voor het eerst gebruik van de bodycams.

Bij de diverse maatregelen die Wijdemeren neemt om de vuurwerkoverlast bij de komende jaarwisseling tot een minimum te beperken, stipte waarnemend burgemeester Charlie Aptroot het gebruik van de bodycams al aan. Naast plaatsing van mobiele camera’s op en rondom bekende overlastplekken in de gemeente zijn de handhavers die nacht ook uitgerust met bodycams. Het laatstgenoemde middel blijven deze ambtenaren gebruiken. Dat hebben burgemeester en wethouders begin vorige week besloten.

Agressie

Uit ervaringen van andere gemeenten, waaronder Hilversum, Gooise Meren en Stichtse Vecht, blijkt dat het gebruik van een bodycam verschillende positieve effecten heeft. Boa's voelen zich veiliger door het dragen van het cameraatje. De bodycam heeft ook een de-escalerend effect op (verbale) agressie en (dreiging met) geweld, zo blijkt in de praktijk.

Daar komt bij dat de beelden van de bodycam bewijslast is als er aangifte wordt gedaan of als er een klacht binnenkomt over de handelswijze van de handhaver. Daarnaast geven de boa’s zelf aan dat zij zich met zo’n camera prettiger voelen als zij op pad gaan, zeker omdat zij in Wijdemeren te maken krijgen met agressie tijdens hun werk. Zij merken dat de samenleving verhardt, meldt de waarnemend burgemeester.

Wens

"Onze boa’s geven aan dat zij binnen hun werk vaker in een situatie terechtkomen, waarbij een bodycam helpend is en spreken daarom de wens uit dat zij ook graag uitgerust willen worden met een bodycam", aldus Aptroot in een brief aan de gemeenteraad.

In de afgelopen jaren is het takenpakket van de boa’s uitgebreid en heeft ook de politie diverse taken aan hen overgedragen. Zo houden zij zich bezig met parkeerproblematiek, jeugdoverlast, handhaving tijdens evenementen, handhaven zij op de Alcoholwet, vergaren zij informatie in het algemeen en assisteren zij bij controles van het bestuurlijk interventieteam.