Camera's moeten 'vuurwerkoorlog' op Loosdrechts plein nu voorkomen tijdens oud en nieuw

Tijdens de laatste jaarwisseling liep het helemaal uit de hand op het Lindeplein. Een groep van zo'n zeventig jongeren hield op het plein flink huis met zwaar vuurwerk. En dat was niet voor het eerst, want een jaar eerder dat ook al zo.

Aankondigen

De maat is dan ook vol voor buurtbewoners. Zij hebben de zogeheten 'vuurwerkoorlog' van de afgelopen jaarwisselingen als heel bedreigend ervaren. Dat hebben ze al begin dit jaar aangekaart, waarop de burgemeester aankondigde maatregelen te nemen.

Op de zogeheten hotspots, waaronder dus het Loosdrechtse plein, komt mobiel cameratoezicht. De beelden worden rechtstreeks uitgekeken. Het is voor het eerst dat de gemeente dit middel inzet. In januari had de politiek ook al voorgesteld om met camera's te gaan werken om de overlast terug te dringen.

Bodycams

Daar komt bij dat de handhavers tijdens oud en nieuw worden uitgerust met bodycams, die na deze viering in gebruik blijven. Verder is er sprake van extra politieaanwezigheid en ook medewerkers van Bureau Halt zijn van de partij.

In de buurt van scholen en verzorgingstehuizen mogen Wijdemeerders geen vuurwerk afsteken. Die plekken zijn aangewezen als vuurwerkvrije zones. Ook zorgt de buitendienst ervoor dat verschillende plaatsen prullenbakken en dispensers voor hondenpoepzakjes tijdelijk worden afgedicht of verwijderd.