Gered Cobra Museum begint aan tweede leven met tentoonstelling Anton Corbijn

Directeur Stefan van Raay is opgelucht dat met de Corbijn-tentoonstelling het museum nu echt weer los kan: "Het was natuurlijk echt wel spannend de afgelopen tijd. Om in die onzekerheid door te werken aan zo'n project dat al jaren in de maak is, is best moeilijk voor de staf."

Maar dat die tentoonstelling door kon gaan, was lang onzeker. Het museum stond op omvallen door wat de gemeente Amstelveen omschreef als 'jarenlange riskante bedrijfsvoering,' met grote financiële verliezen tot gevolg. Reden genoeg voor de gemeente om de jaarlijkse subsidie in te trekken, waardoor sluiting onvermijdelijk leek.

"Het hoofddoel van komend jaar is dat we zwarte cijfers kunnen overleggen"

Van Raay treedt komend jaar af als museumdirecteur. Een nieuw bestuur en directie was deel van de afspraak die met de gemeente is gemaakt. Maar toch overheerst de blijdschap over de toekomst van het museum: "We zijn heel opgelucht. Het hoofddoel is nu om volgend jaar zwarte cijfers te overleggen. Dat we dan kunnen openen met een tentoonstelling van zo'n bekende kunstenaar is heel fijn."

Ook Corbijn zelf is opgelucht: "Dat heeft twee redenen. Ten eerste gaat mijn tentoonstelling nu door, en ten tweede kan het museum blijven bestaan. Hopelijk kunnen we elkaar nu helpen door veel bezoekers te trekken, want daar worden we alle twee beter van."

Hij vindt dat het belang van het moderne kunstmuseum niet te onderschatten is: "Zo'n plek is een community voor kunstenaars in de omgeving, en je stelt mensen bloot aan iets wat ze op dagelijkse basis weinig van meekrijgen. Dat is natuurlijk heel belangrijk."

Bezoekers opgelucht

Ook de mensen die op vrijdag lang in de rij stonden voor een handtekening van Corbijn zijn blij dat de tentoonstelling, maar vooral het museum, doorgaat. "Het Cobra Museum, hoe klein het ook is, levert een hele belangrijke bijdrage aan de omgeving," vertelt een vrouw die met haar dochter op de signeersessie is afgekomen.

De tientallen stafleden en vrijwilligers hoeven door de geldinjectie geen van allen te vertrekken. Hun band met het museum is persoonlijk, vertelt een lid van het jeugdproject Cobra Academy: "Ik heb zoveel geleerd en beleefd in het museum, en nu kunnen andere jongeren dat ook blijven doen. Daar ben ik echt heel erg blij mee."