Buren hopen dat coffeeshop in Haarlemse Doelstraat verhuist naar Waarderpolder

In het voormalige eethuisje Sea Cottage in industriegebied Waarderpolder in Haarlem komt mogelijk een coffeeshop. Uit onderzoek van NH blijkt dat de eigenaar van de coffeeshop in de Doelstraat in het centrum een verzoek heeft ingediend om te mogen verhuizen. Bewoners van de Doelstraat ervaren veel overlast van de coffeeshop en hopen van harte dat die verhuizing doorgaat.

Sea Cottage Haarlem Waarderpolder - Foto: NH / Rob Wtenweerde

Een woordvoerder van burgemeester Wienen bevestigt dat de eigenaar van de bewuste coffeeshop een verzoek heeft ingediend om vanuit de binnenstad te verhuizen naar het pand aan de JW Lucasweg in de Waarderpolder. Maar dan moet hij eerst een exploitatievergunning en een gedoogverklaring krijgen van de gemeente. Die zijn op dit moment nog niet aangevraagd. Volgens de gemeente moet de eigenaar ook met een plan komen om eventuele parkeerproblemen en mogelijke overlast tegen te gaan. De gemeente is volgens de woordvoerder op de hoogte van de overlast die de buurt ervaart van de huidige coffeeshop. 'Schijt aan de regels' Een bewoner die 'geen gedoe' wil met de coffeeshop, doet anoniem zijn verhaal. "We hebben voornamelijk last van scooters en brommertjes die hier in de straat rijden. Die gasten hebben echt schijt aan de regels. Ik moet wel zeggen dat die overlast de laatste dagen wat minder lijkt te zijn, hopelijk blijft dat ook zo." Er is sinds afgelopen weekend overigens het een en ander veranderd bij de coffeeshop in de Doelstraat. De naam The Lounge is verdwenen en vervangen door Coffeeshop Haarlem. En er is een grote, witte lichtbak met die nieuwe naam aan de gevel gehangen. "Daar zijn we als buren ook niet zo blij mee. Het licht van die bak schijnt bij veel mensen de slaapkamer in. Ik vraag me ook af of ze daar wel een vergunning voor hebben gekregen." Tekst loopt door onder de foto.

Lichtreclame Coffeeshop Haarlem - Foto: Aangeleverd