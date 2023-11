Van kibbeling naar cannabis: wordt Sea Cottage in Waarderpolder een coffeeshop?

Van lunchroom naar coffeeshop op bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem. Het zou zomaar kunnen. Er ligt in ieder geval een aanvraag voor een vergunning voor zo'n verkooppunt van softdrugs, bevestigt de gemeente. Ondernemers zien de komst van een coffeeshop totaal niet zitten.

Het eethuisje op de kruising van de doorgaande Waarderweg met de J.W. Lucasweg is eind oktober verkocht. De uitbaters zijn nog druk met het opruimen van de inboedel. Wat de plannen van de nieuwe eigenaar zijn, is nog niet helemaal duidelijk.

Voorzitter Bruno Giebels van de Industriekring Haarlem heeft de verhalen over de mogelijke komst van een coffeeshop ook gehoord: "Wij vinden dat plan onacceptabel en dat hebben we het college van burgemeester en wethouders ook laten weten."

Onveiligheid

Giebels vreest voor de veiligheid in de Waarderpolder: "Dit pand zit ook nog eens op een zichtlocatie, slecht voor de uitstraling. Er is daar weinig plek om te parkeren, dat wordt gedoe als mensen daar drugs komen afhalen. Dit moeten we niet doen, dit moeten we niet eens willen overwegen."

De Industriekring heeft namens de ondernemers op het bedrijventerrein bezwaar ingediend tegen de vergunning. "We hebben nog geen reactie gehad, maar ik ga ervan uit dat die vergunning niet wordt verleend", zegt Giebels.

"Het verbaast ons ook wel een beetje hoe dit loopt. We hebben verder echt prima contact met de gemeente. We werken nauw samen aan de verduurzaming van de Waarderpolder bijvoorbeeld."

Reactie gemeente

Burgemeester Wienen gaat over het vergunningenbeleid in Haarlem. Zijn woordvoerder laat weten dat de vergunning daadwerkelijk is aangevraagd. Als die wordt verleend, moet er een andere coffeeshop uit de gemeente verdwijnen. Volgens het Haarlemse beleid mogen er namelijk geen shops bijkomen.

De woordvoerder bestrijdt overigens dat de ondernemers al bezwaar hebben gemaakt tegen de vergunning. Er ligt namelijk nog geen besluit op de aanvraag: "Zonder besluit ook geen bezwaar." De gemeente is niet bang voor verkeersoverlast of parkeerproblemen. De beoogd coffeeshophouder moet daar in zijn plannen rekening mee houden, anders wordt de vergunning niet verleend.