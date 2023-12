Aantal geschrapte vluchten door storm Pia stijgt naar 250

Een voor Schiphol vergelijkbare storm was Corrie, in januari vorig jaar. Beide stormen veroorzaakten boven Nederland zware windstoren (ca. 100 km/u) en kwamen uit het westen. Destijds werden rond de 300 vluchten geannuleerd, moesten meerdere toestellen een doorstart maken en weken enkele toestellen uit naar andere luchthavens.

Omdat oktoberstorm Ciarán uit het zuiden kwam, waren alleen de Polderbaan en de Aalsmeerbaan in gebruik. Dankzij de gunstige windrichting bleef het aantal doorstarts beperkt, liet Luchtverkeersleiding Nederland destijds aan NH weten .

Daar komt vanmiddag een eind aan, laat Schiphol aan NH weten. Dan is alleen de Buitenveldertbaan geopend. Omdat vliegtuigen vanaf dezelfde baan moeten starten en landen is Schiphols capaciteit op dat moment zeer beperkt, en moesten er meer vluchten worden geschrapt.

Vliegtuigen starten en landen het liefst zoveel mogelijk tegen de wind in. Vanwege de windrichting zijn de Kaagbaan en de Buitenveldertbaan daarom nu in gebruik: de Kaagbaan voor vertrekkende vliegtuigen, de Buitenveldertbaan voor landende.

Schiphol waarschuwt dat ook de afhandeling op de grond, zoals de verwerking van de bagage, vertraging kan oplopen vanwege de storm. En dat blijft de hele dag zo, volgens het KNMI. Pas vannacht nemen de windstoten af, en in sommige delen van het land waait het vrijdagochtend nog steeds stevig. Er is daarom code geel afgegeven.

