Ploeterend AZ heeft verlenging nodig tegen HHC Hardenberg en bekert verder

Op het drassige veld in Hardenberg kreeg AZ in het eerste kwartier de grootste kansen. Schoten van De Wit, Myron van Brederode en Vangelis Pavlidis werden gekeerd door HHC-doelman Jorick Maats.

In de allerlaatste minuut van de blessuretijd ging HHC nog een laatste keer in de aanval. Een afgeslagen bal werd snoeihard binnengerost door Joeri Church. De invaller aan de kant van HHC zorgde ervoor dat er nog minimaal twee keer vijftien minuten gevoetbald gingen worden.

De gelijkmaker resulteerde in extra energie bij de thuisploeg, dat zodoende het eigen publiek nog meer achter zich kreeg. AZ was niet bij machte om HHC op het drassige veld kapot te spelen en moest het hebben van een bevlieging van een van zijn spelers. Deze kwam er uiteindelijk door Jens Odgaard. De Deen stond net koud drie minuten in het veld toen hij vanaf de rand van het strafschopgebied hard en laag raak knalde: 1-2.

HHC kwam in de 63e minuut verrassend langszij dankzij een doorgaans gevaarlijke standaarsituatie. Een hoekschop van de Hardenbergers werd via de paal binnengekopt door verdediger Serginho Fatima.

In de verlenging was het allereerst Yukinari Sugawara met twee goede mogelijkheden. Beide pogingen van de Japanner werden gestopt door de doelman. Al snel zouden de Alkmaarders aan het langste eind trekken in de verlgenging. Invaller Ruben van Bommel was alert bij een scrimmage voor het doel en schoot van dichtbij de bevrijdende 2-3 binnen.

Zodoende gaat AZ donderdagavond de koker in bij loting voor de derde ronde van het nationale bekertoernooi.