Overvallers woning Alkmaar dreigden met vuurwapen: beide mannen nog spoorloos

Bij de overval gisteravond op een woning aan de Baangracht in Alkmaar is een vuurwapen gebruikt. De politie laat weten dat er niet is geschoten. Zij gaan uit van minstens twee mannelijke verdachten die de bewoonster mogelijk hebben opgewacht. Zij raakte niet gewond. De overvallers, die nog spoorloos zijn, hebben geen buit gemaakt.

De vrouw werd gisteravond tegen 22.00 uur in haar woning door twee mannen overvallen. "Mogelijk is er een derde verdachte bij betrokken", laat de politie vandaag weten. Van hen ontbreekt nog elk spoor.

Signalement

Van de twee overvallers is een gedeeltelijk signalement bekend: het gaat om een lichtgetinte man van 1.73 meter lang, met zwarte krullen en een vlassig snorretje. Hij was gekleed in een zwarte jas en droeg een bivakmuts en handschoenen. Ook de andere verdachte, ongeveer 1.80 meter lang, had donkere kleding aan: een zwarte jas, handschoenen en bivakmuts.

De verdachten zijn gisteravond weggerend richting het Kwerenpad (Kennemerpark). In hun zoektocht naar de overvallers komt de politie graag in contact met getuigen. Ook mensen die een camera of camera-deurbel hebben in de omgeving van de Baangracht, Hofstraatbrug en Oudegracht (noordzijde) worden gevraagd zich te melden.