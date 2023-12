Huis op de Alkmaarse Baangracht overvallen, daders op de vlucht

Een huis aan de Baangracht in Alkmaar is vanavond overvallen. Rond 22.00 uur drongen twee mannen de woning binnen. Op dat moment was een van de bewoners thuis.

De mogelijke daders zijn gevlucht in de richting van het Kennemerpark, zegt een politiewoordvoerder. Het zou gaan om twee mannen van wie een zwart, krullend haar heeft.

Een deel van het Singelpark is door de politie afgezet met lint. Ook in de woning wordt onderzoek gedaan. Het is onduidelijk of iets is buitgemaakt. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.

De politie roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden.