Kerststalletjes in luciferdoosjes op een expositie in het Monet Atelier

Kerststalletjes zo klein dat ze in een luciferdoosje passen. Het Zaanse echtpaar Wini en Frits Schuster heeft er honderden gemaakt. Een selectie daarvan is nu te zien in het Monet Atelier in Zaandam. "Ik zag ze voor eerst op een kerstmarkt in Duitsland zo'n 50 jaar geleden", vertelt Wini, "en ik vond ze zo mooi, zo knap gemaakt en toch ook eenvoudig dat ik ze mee naar huis nam en na een tijdje ook ging maken." Samen met haar man Frits.

Wini maakte al langer poppenhuizen maar die namen zo veel ruimte in beslag dat ze op zoek ging naar iets kleiners. "We konden ze thuis gewoon niet meer kwijt", zegt Frits. De miniatuurhuisjes kwamen dus als geroepen. Frits, die vrijwilliger is bij de Monet Stichting, heeft ook al een reeks Zaanse Monetschilderijen in miniatuur gemaakt. Die luciferdoosjes hebben inmiddels een plek in het atelier. Tekst gaat verder na de foto

Wini en Frits Schuster hebben een expositie van hun miniatuurkerststallen. - Foto: NH Media

De kerstverzameling staat in een aparte ruimte en toont de kerst in alle facetten. Geen tafereel is hetzelfde en je waant je op een Duitse kerstmarkt. Je ruikt als het ware de geuren van bratwurst en glühwein. "Ik vind het leuk dat nu anderen het kunnen zien", zegt Wini, "ook al maken we het voor ons eigen plezier." Ze vinden dat eindeloze gepriegel heerlijk. "Het is rustgevend. Zeker in coronatijd hebben we er heel veel tijd aan besteed." De expositie in het Monet Atelier is van vrijdag tot en met zondag te bezoeken van 12.00 tot 16.15 uur aan de Westzijde 11 Zaandam.