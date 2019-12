Frits en Wini hebben een huis vol miniaturen en poppenhuizen

Frits en Wini Schuster uit Zaandam hebben een huis vol miniatuur-tafereeltjes, allemaal door hen zelf gemaakt. 35 jaar geleden begonnen ze met het maken van poppenhuizen, maar daar was op den duur geen plek meer voor. Ze zijn daarom steeds kleiner gaan werken en nu maken ze vooral miniaturen in luciferdoosjes.

Het is een enorm gepriegel: de miniaturen zijn namelijk allemaal op schaal gemaakt. In de poppenhuizen is de schaal 1 op 12 en die in de luciferdoosjes zelfs 1 op 75. "Dat is zo ontzettend klein", vertelt Frits. "Maar dat vind ik de uitdaging, kijken hoe ver ik kan gaan."