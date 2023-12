Texelse toprestaurants open met kerst: "De kerstgedachte doet me niet zoveel"

Werken in een restaurant met kerst in plaats van aanschuiven bij het familiediner. Voor de Texelse horecaondernemers Jef Schuur, Jordy Schuijl en Boy Schuiling is dat de werkelijkheid tijdens de feestdagen. Hoewel de mannen sowieso geen 9 tot 5 mentaliteit hebben, is werken met kerst toch net even anders. Wel kijken ze er allemaal naar uit. "Heerlijk een week even knallen."

Jef heeft veel zin in de feestdagen. "Heerlijk een paar weken even knallen", reageert de horecaondernemer. Tijdens corona heeft Jef veel thuis gezeten. Nu zijn restaurant weer voorop draait is ook het jaarlijkse ritme weer terug, waarbij het in de zomer druk is op het eiland vanwege de komst van vele toeristen. "Met kerst lijkt het op andere halve week hoogseizoen. Een welkome afwisseling in de winter die best saai is", zegt hij.

Jef heeft zijn sporen inmiddels verdiend. Het enige Texelse restaurant met Michelinster is een begrip, zowel op het eiland als daarbuiten. Jef Schuur woont en werkt met plezier in het mooie dorpje Den Hoorn. Het restaurant is voor fijnproevers die zich graag willen laten verrassen.

Veel reserveringen zijn al gemaakt. "We verwachten een goede kerst. Als mensen nog willen reserveren, zou ik adviseren om niet lang meer te wachten. We draaien ook aanzienlijk beter dan vorig jaar." Jef verwelkomt veel vaste gasten. "Het zijn klanten die het fijn vinden om één keer in bijvoorbeeld drie of vier jaar langs te komen." Verder ziet hij ook steeds vaker Texelaars. "Dat maakt het altijd leuk. Je bent als eilander niet op vakantie. Maar dat ze dan toch best veel geld uitgeven voor een gezellige avond, vind ik wel bijzonder."

Als Jef gevraagd wordt naar een speciaal kerstmenu, zegt hij: "Eigenlijk doen we dat iedere dag al. Als ik het beter kan, zou ik het anders ook doen. We hebben wél een menu met luxere ingrediënten. We maken er natuurlijk wel iets feestelijks van."

Hij is drie dagen open, behalve op Tweede Kerstdag. "Dan heeft het personeel ook een dagje vrij." Wat prijkt er op het menu? "Dat is heel verschillend, van langoustines, tarbot tot Japanse waygu." De reserveringen stromen al binnen. "Het zijn veel stelletjes en families. Zij willen gewoon een leuke kerst vieren met de familie."

De jonge ondernemer Jordy Schuijl van restaurant RJ in De Cocksdorp draait zowel een buffet van vijf gangen als een menu van zeven gangen. De 24-jarige topkok heeft bij sterrenrestaurants gewerkt en is sinds twee jaar voor zichzelf begonnen. Hij heeft een prachtig menu samengesteld, zegt hij. "We werken veel met seizoensproducten. Daar moet je dan ook vroeg bij zijn, omdat het met kerst heel druk is."

Boy Schuiling van restaurant Het Pakhuus in Oudeschild geniet nog even van een skivakantie met zijn personeel in Frankrijk voordat de drukte met kerst begint. "We zijn vanaf kerstavond drie dagen open en ook nog op oudjaarsavond", zegt de eigenaar. "Mensen zijn echt een avondje uit." Met kerst werken is voor Boy geen probleem. "Als je in de horeca werkt, dan weet je eigenlijk niet beter. Voor gasten zijn het bijzondere dagen, dan moet je ook gewoon open zijn."

Boy is nu 9 jaar eigenaar van het restaurant op de haven. "In het begin hadden we een zes gangen kerstmenu. Als je daarnaast niets aanbiedt, dan is het wat rustiger. Daarom draaien we nu ook iets luxer, maar maken geen apart menu voor deze twee dagen. Daar gaat namelijk heel veel werk in zitten. En je kunt ook gewoon voor een heerlijke tong terecht."