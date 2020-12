Mensen bestellen massaal kerstdiners bij Gooise restaurants

Bij restaurant Soigné in Bussum hebben ze zelfs koelkasten moeten bijhuren en mogen ze de koelingen gebruiken van een restaurant in de buurt. Ze zijn overweldigd door het aantal bestellingen. "We dacht in eerste instantie: 'oh jee, gaat er iemand wel een kerstmenu afnemen'. Maar daar hebben we ons in vergist, want ik heb inmiddels wachtlijsten die lang zijn", vertelt Eveline van der Boom.

Het is niet het enige restaurant in 't Gooi dat het druk heeft. Ook bij restaurant Vlaar in 's-Graveland en café d'Ouwe Tak in Blaricum gaan de kerstmenu's als warme broodjes over de toonbank. Dat terwijl het Blaricumse café pas drie weken geleden besloot om dit te gaan organiseren.

