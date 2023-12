Politie doorzoekt accountantskantoor in Medemblik in langlopend onderzoek

De politie en FIOD hebben op woensdagochtend een doorzoeking gedaan bij een accountskantoor aan de Breedstraat in Medemblik. Dit in verband met een langlopend politieonderzoek naar witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting.

Volgens een woordvoerder van de politie werd het kantoor doorzocht in verband met een langlopend politieonderzoek dat al liep naar witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting.

Twee auto's en administratie

Eerder in dit onderzoek werden in oktober 2021 al drie woningen, een vastgoedbedrijf en een notariskantoor doorzocht. Toen werden er twee auto’s en administratie in beslag genomen.

Zo'n twee jaar later, in februari 2023, werden er een 46-jarige man uit Julianadorp en een 48-jarige vrouw uit Den Helder opgepakt. Zij zitten niet meer vast. Wel is beslag gelegd op hun woningen.