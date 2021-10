Politie en FIOD doorzoeken panden Den Helder in onderzoek naar vastgoedfraude

De politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben vanochtend een notariskantoor in Den Helder doorzocht. Dat deden zij in een onderzoek naar vastgoedfraude. Twee auto's en een deel van de administratie zijn daarbij in beslag genomen. Er is niemand aangehouden.

De politie en FIOD deden de doorzoekingen in een onderzoek naar twee mannen en een vrouw, die worden verdacht van onder meer witwassen met vastgoed.

Naast het notariskantoor aan de Middenweg in Den Helder zijn ook een woning en een vastgoedbedrijf in Den Helder en Anna Paulowna doorzocht. Op foto's is te zien dat medewerkers van de FIOD ook voor de deur staan bij een makelaarskantoor aan de Middenweg in Den Helder. Of dit makelaarskantoor het doorzochte 'vastgoedbedrijf' is, kan de politie niet bevestigen.

Aanhoudingen niet uitgesloten

Verder wil de politie voorlopig niets kwijt over de invallen. "Het onderzoek looopt nog. Er is nu niemand aangehouden, maar we sluiten dit in de toekomst zeker niet uit", laat een woordvoerder weten.