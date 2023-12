Wijkcentrum 'De Zon' verlost van hoge energiekosten: subsidie voor nieuwe zonnepanelen

Blijdschap alom in wijkcentrum De Zon: via een fonds van de Rabobank krijgt de stichting een bedrag van 10.000 euro om te investeren in nieuwe zonnepanelen. Volgens het bestuur was dat hard nodig om de steeds maar stijgende energierekening een halt toe te roepen. "Het overtreft al onze verwachtingen", reageert een blije penningmeester Cees Bakker.

Wijkcentrum De Zon wil nieuwe zonnepanelen om energiekosten te drukken - Foto: NH

De torenhoge energierekening van 4.000 euro per maand bracht het voortbestaan van het wijkcentrum in gevaar. En dat zou eeuwig zonde zijn, verklaarde bestuurslid Dick de Jong eerder. "Het is een plek waar mensen van alle leeftijden, culturen, achtergronden en levensbeschouwingen welkom zijn. Er zijn zaaltjes beschikbaar voor cursussen en examentrainingen. We organiseren dansavonden, spelletjesmiddagen en activiteiten voor de jeugd. Op zondag komt de kerkgemeenschap bij elkaar. Het verbindt de buurt." Het buurthuis staat midden in de Stad van de Zon, een wijk in Heerhugowaard waar duurzaamheid centraal staat. Maar de zonnepanelen die eerder op het dak lagen, bleken verouderd en werden afgekeurd. Het vervangen van de panelen zou ongeveer 20.000 euro kosten. "Een flink bedrag dat we simpelweg niet hebben liggen. Maar alles overeind houden zonder verduurzaming zou heel spannend zijn", aldus Bakker.

"We hebben zelfs meer gekregen dan verwacht, dus we zijn ontzettend blij" Cees Bakker, penningmeester van stichting Wijkcentrum De Zon