Brandweer druk met kleine brandjes in de regio: "Hoop morgen weer open te kunnen"

In Haarlem en Heemstede woedden vandaag twee kleine brandjes. De brandweer schoot te hulp bij een brand bij een bedrijf in de Haarlemse Waarderpolder en bij een eetwinkel aan de Camplaan in Heemstede.

In Haarlem bleek een machine in brand te staan bij het bedrijf ABI aan de Minckelersweg. Het vuur werd rond 11.45 uur ontdekt. De medewerkers werden geëvacueerd. Vier personeelsleden zijn door ambulancemedewerkers gecontroleerd, omdat ze rook hadden ingeademd toen ze de brand probeerden te blussen. Nadat het vuur door de brandweer geblust was en het pand was geventileerd, kon iedereen weer aan de slag.

Eetwinkel

Even later bleek er ook een kleine brand te woeden bij Menno's Eetwinkel aan de Camplaan in Heemstede. In de winkel ontstond rond 12.30 uur brand in de meterkast. De brandweer was er snel bij en had het vuur ook vlot onder controle. Niemand raakte gewond.

Eigenaar Menno vertelt dat de zaak de rest van de dag gesloten blijft. "We hopen morgen weer open te kunnen, maar dat hangt een beetje af van wat de experts straks zeggen." Klanten die al een kerstmaaltijd bij Menno hebben besteld, hoeven zich geen zorgen te maken. De bestellingen kunnen gewoon worden geleverd.