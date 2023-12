Duizendknoop verwijderd uit duingebied en verzopen, maar is de woekeraar echt weg?

Een spannende ochtend voor duinbeheerder PWN. Speurhond Bliss ging in het duingebied rond Zandvoort op zoek naar sporen van de Japanse duizendknoop. Deze invasieve exoot groeit snel en overwoekert andere planten. Maanden zijn ze bezig geweest om de plaag te bestrijden. Om te controleren of de plant echt weg is, werd de hulp van speurhond Bliss ingeroepen.

Bliss speurt naar sporen van Duizendknoop - Foto: Michael van der Putten/NH Media

Een omgeploegde vlakte met in het midden een vennetje met water. Eromheen houden mensen van PWN speurhond Bliss nauwlettend in de gaten. De getrainde viervoeter glijdt met zijn natte neus over de duingrond, op zoek naar sporen van de Japanse duizendknoop. "Eigenlijk is Bliss niet op zoek naar de Japanse duizendknoop, maar naar de bastaardduizendknoop, die verwant is met de Japanse variant", legt Martijn van Schaik van PWN uit. "Die planten zijn een ramp. Ze groeien door funderingen of overwoekeren een natuurgebied als dit. We hebben flinke maatregelen genomen om hem te verwijderen en willen nu weten of hij echt weg is."

"Geuren waarnemen onder de grond is moeilijker dan erboven" Lonneke Aarts, begeleider Bliss

Trainer Lonneke Aarts is adviseur natuurontwikkeling en trainer van Bliss. Samen speuren ze ieder hoekje van het gebied af. Dat is noodzakelijk, want ruiken onder de grond is de moeilijkste discipline voor speurhonden. "Geuren waarnemen onder de oppervlakte is moeilijker dan erboven. In kleigrond bijvoorbeeld komt een geur alleen door kleine scheurtjes naar boven. Dat is veel moeilijker dan bijvoorbeeld het ruiken van otterpoep", aldus Lonneke.

Afgegraven Mocht Bliss iets ruiken, dan gaat hij stilstaan. Gelukkig voor Martijn en zijn collega zien ze Bliss kwispelend blijven speuren. "Laten we hopen dat hij blijft lopen. We hebben heel hard gewerkt aan het verwijden van de plant", legt Martijn uit. Tekst loop door onder de foto.

Graafmachines graven het gebied uit - Foto: PWN

Afgelopen maanden zijn er graafmachines ingezet om het plantje te verwijderen. "We hebben hem rigoureus afgegraven, met wortel en tak", vervolgt Martijn, terwijl hij Bliss in de gaten houdt. "We hebben zo'n twee meter diep gegraven. De plant is samen met het zand naar Arnhem gebracht. Daar wordt er een haven gedempt met dit zand en het plantje." Lachend: "Eigenlijk wordt hij daar verzopen en hopelijk komt hij niet meer terug." Benieuwd of de duizendknoop volledig weg is? Bekijk hier de video.