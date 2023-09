Varkens gaan woekerende Japanse duizendknoop te lijf

De woekerplant staat in de boeken als één van de meest invasieve exoten van ons land: de Japanse duizendknoop. Ook in het Beverwijkse natuurpark De Duinen is de plant dominant aanwezig en verdrukt het groeisel andere inheemse soorten. Reden voor de gemeente om hulp in te schakelen van vijf varkens.

De varkens worden geleverd door een bedrijfje gerund door Josse Haarhuis en Stan Gloudemans. Naast het park in Beverwijk hebben ze op nóg vijfentwintig locaties in het land varkens rondlopen ter bestrijding van de duizendknoop. "We willen onze varkens een goed leven bezorgen", legt Haarhuis uit. "Door ze te laten grazen en wroeten op een terrein waar de duizendknoop woekert, verdienen ze zo een leven in vrijheid. Uiteindelijk, als ze een goed leven achter de rug hebben, levert het ook nog eens een heerlijk en duurzaam stukje vlees op."

Waar bestrijdingsmiddelen weinig indruk maken op de Japanse duizendknoop, is de plant een stuk minder bestand tegen de grazende varkens. "De wortels van de plant smaken naar rabarber", aldus Haarhuis. "Een lekkernij voor de varkens. Bovendien is het zeer voedzaam." Overigens wordt er op toegezien dat de varkens, naast de duizendknoop, ook andere voeding krijgen. "Onze varkens worden dagelijks verzorgd door vrijwilligers en voorzien van water en aanvullend voer", vertelt Haarhuis. "Maar niet teveel. We willen wel dat ze een beetje hongerig blijven."

Meerjarenplan

Het plan is om de vijf varkens meerdere jaren in natuurpark De Duinen te laten grazen. "We evalueren elk jaar om te kijken in hoeverre de duizendknoop daadwerkelijk is teruggedrongen", licht Haarhuis toe. "Is dat het geval dan kunnen we het aantal varkens eventueel afschalen."

Overigens lopen in natuurgebied De Bretten in Amsterdam Noord al enige tijd tien varkens rond. Met succes: daar is de aanwezigheid van de duizendknoop al aanzienlijk verminderd.