Zien: ontvoerders Beverwijkse zakenman 'met machinegeweer' op beeld vastgelegd

De politie heeft vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden getoond van de ontvoerders van een 42-jarige man uit Beverwijk. Het slachtoffer werd in de avond en nacht van zaterdag 11 november op zondag 12 november in Egmond aan Zee gegijzeld. Eenmaal in Delft wist hij aan zijn kidnappers te ontkomen. Op bovenstaande beelden van een parkeerplaats in Delft zijn de verdachten goed vastgelegd. Hoogstwaarschijnlijk zit er in een zak die één van hen vasthoudt, een automatisch wapen.

De 42-jarige Beverwijkse zakenman heeft de bewuste zaterdag rond 18.30 uur een zakelijke afspraak met een vrouw bij een woning aan de Julianastraat in Egmond aan Zee. Bij binnenkomst wordt de man direct door drie mannen vastgehouden en bedreigd. "De man is meerdere keren tegen zijn lichaam geschopt, maar is niet zwaargewond geraakt", zegt de politie. Wel is hij heel erg geschrokken.

'Machinegeweer'

Hij moet - onder bedreiging van mogelijk een machinegeweer - allemaal persoonlijke spullen, onder meer zijn horloge, telefoons, portemonnee en contant geld afgeven. Hij moet op de grond gaan liggen en krijgt een zak over zijn hoofd. Zijn armen en benen worden vastgebonden.

In allerijl wordt de man die nacht in zijn eigen auto (een witte Mercedes EQS 450) naar een locatie in Delft vervoerd. In het holst van de nacht weet hij zich los te maken van zijn kidnappers in de wijk Poptahof in Delft. Rond de klok van 2 uur 's nachts schakelt hij de politie in.

Politie tast in het duister

"Zijn auto wordt even later op een parkeerplaats aan het Zwembadpad en de Kerkpolderweg in Delft aangetroffen", vervolgt de politie. Op die bewuste parkeerplaats hangen camera's, de beelden daarvan zijn nu dus door de politie in Opsporing Verzocht kenbaar gemaakt. Morgen staat deze ontvoeringszaak - met signalementen - ook centraal in het tv-programma Bureau NH.

Op bovenstaande beelden wordt hoogstwaarschijnlijk in een blauwe plastic zak het automatische wapen, waarmee het slachtoffer eerder al wordt bedreigd, opgeborgen.

"De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen of mensen met informatie", zegt de politie. "Wij tasten nu nog echt in het duister", zegt Felicity Bijnaar van de politie in onderstaande video.

