Ontvoerde man had 'zakelijke afspraak' in vakantiehuisje Egmond aan Zee

In het onderzoek naar de mogelijke ontvoering van een 42-jarige man is een vakantiewoning in Egmond aan Zee uitgekamd door de politie. Het slachtoffer zou daar volgens de politie zaterdag een afspraak hebben gehad, waarna hij door een viertal werd vastgehouden en in zijn eigen auto ontvoerd. In Delft is hij ontkomen.

Foto: egmond aan zee ontvoering - Sam de Joode

Het vermeende slachtoffer is een man uit Beverwijk. De man ging volgens de politie zaterdagavond rond 18.30 uur naar een appartement in een zijstraat van de Julianastraat in Egmond aan Zee. Hij moest daar zijn voor een 'zakelijke afspraak met een vrouw', zo heeft hij later verklaard. "Bij binnenkomst werd hij door drie onbekende mannen vastgehouden, bedreigd en moest hij zijn persoonlijke bezittingen afstaan", aldus een politiewoordvoerder vandaag tegen NH. Mogelijk droegen de daders daarbij ook bivakmutsen. Vervolgens is de man naar eigen zeggen meerdere keren geschopt en een paar uur later in zijn eigen auto, een witte Mercedes, ontvoerd. Ontsnapt in Delft Rond 2.00 uur 's nachts wist het slachtoffer te ontsnappen en de politie te bellen. Aan de Poptahof Noord in Delft troffen agenten de man aan. Bij een zoektocht heeft de politie een paar kilometer verderop, op een parkeerplaats bij sporthal Kerkpolder, de auto gevonden. In de rechter achterdeur van het voertuig zat een deuk. Volgens een lokale persfotograaf hebben agenten het gebied daarop omsingeld en gezocht met een politiehelikopter en honden. Maar niemand is aangehouden.

In Egmond zitten de paarse stickers van de politie nog op de deurpost van het appartement. De straat is verder uitgestorven. Niemand lijkt wat te hebben gezien of gemerkt van de ontvoering zaterdag op zondagnacht. De eigenaar van de betreffende woning zegt tegen NH dat 'een man en vrouw' de vakantieaccommodatie in het dorp voor een drie nachten hadden geboekt via AirBnB. Ze waren die zaterdag aangekomen. Verder wil hij niet reageren. Wat voor afspraak de man precies had en waarom hij is ontvoerd is onduidelijk. De politie is op zoek naar drie mannen en een vrouw. Die laatste had zwarte krullen. De mannen droegen op een zeker moment een bivakmuts. Een uitgebreide omschrijving vind je hier. Vooral mensen met camera's en mogelijk bruikbare beelden vanuit Egmond aan Zee en Delft worden gevraagd contact op te nemen.