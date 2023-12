Peter heeft een 'baanbrekende' luchtreiniger uitgevonden: "Niemand op de hele wereld is dit gelukt"

Met zijn eigengemaakte luchtreiniger weet Peter van Wees fijn- en ultrafijnstoffen en nog veel meer gassen uit de lucht te halen. Zijn uitvinding De Cirqulair biedt volgens de bedenker en maker een mogelijkheid om een grote rol te spelen in het tegengaan van de opwarming van de aarde. "Wat wij hier doen, is niemand op de hele wereld gelukt", aldus de uitvinder zelf. Het apparaat wordt getest in Huizen.

Van Wees en Coronel pakken fijnstof aan - Daan Bakker & Amanda Algra

Al bijna dertig jaar is de Amsterdammer bezig met zijn strijd tegen fijnstof. Het begon allemaal toen hij 28 jaar geleden zijn gloednieuwe auto net gewassen had en een dag later constateerde dat zijn wagen alweer helemaal vies was, en die de dag erna weer. Hij dook dieper in de materie en na heel veel onderzoek heeft hij de spreekwoordelijke oorlog verklaard aan fijnstof. Schadelijk "In Europa strijden we heel hard tegen grove stofdeeltjes. Een voorbeeld hiervan is de zwarte rook die vroeger uit de uitlaten van auto’s kwam. We zijn die grove deeltjes op gaan breken in kleine, vaak onmeetbare, fijnstofdeeltjes. Hierdoor lijkt de vervuiling minder, maar deze kleine deeltjes kunnen erg schadelijk zijn", vertelt Van Wees. In de Nederlandse buitenlucht zitten volgens de uitvinder gemiddeld rond de 10.000 fijnstofdeeltjes. De nieuwste versie van de uitvinding van Peter van Wees, de Cirqulair, kan dit getal in een gesloten ruimte met meer dan 90 procent verlagen. Dit zou zorgen voor schonere lucht. Groot voordeel daarvan is dit hoofdpijn, vermoeidheid en irritatie aan huid en ogen voorkomt.

"Andere luchtreinigers moeten minimaal tien keer de lucht erdoorheen laten gaan om in de buurt te komen van de Cirqulair" Peter van Wees

Na jaren bezig te zijn geweest met fijnstof komt Van Wees nu met zijn nieuwste uitvinding: De Cirqulair. Een luchtreiniger die in één keer de lucht fijnstof-vrij kan maken. “Andere luchtreinigers moeten minimaal tien keer de lucht erdoorheen laten gaan om in de buurt te komen van de Cirqulair”, vertelt van Wees. Coronel Inmiddels heeft Van Wees de handen ineengeslagen met Tim Coronel. Met z'n tweeën proberen ze de luchtreiniger op de markt te brengen. Al een tijdje staat er een Cirqulair in het indoorklimbos van Coronel in Huizen. De twee kennen elkaar al heel lang. Van Wees ontwikkelde in het verleden al speciale olie en koelwater die de motor van Coronel nét iets meer pk’s gaf. Toen de Amsterdammer de autocoureur benaderde met de Cirqulair was Coronel niet meteen overtuigd. “Fijnstof? Ik maak fijnstof. Waar heb je het over?", was zijn eerste reactie. Maar toen bleek dat ze op luchthaven Schiphol verrast waren van de luchtreiniger, toen was Coronel ook meteen om.

“We nodigen iedereen uit om met hun eigen meetapparatuur te komen. Ik daag iedereen uit.” Tim Coronel, autocoureur

De uitvinding is onder meer te gebruiken voor de reiniging van industriële schoorstenen. De reiniger zorgt ervoor dat de uitstoot van fijnstof drastisch naar beneden gaat. Maar de Cirqulair is bijvoorbeeld ook geschikt voor medische doeleinden. Denk daarbij verzorgingscentra of ouderenwoningen. Inmiddels is Van Wees uitgenodigd om deel te nemen aan een taskforce om een nieuwe operatiekamer te ontwerpen. De Cirqulair zou hier een belangrijke rol kunnen spelen in het reinigen van de lucht. Daar is hij zichtbaar trots op: “Wat wij hier doen, is niemand op de hele wereld gelukt.” Grootste obstakel "Na meerdere succesvolle testen en interesse uit vele hoeken lijken de Cirqulair, en onze longen, een goede toekomst tegemoet te gaan." Het grootste obstakel waar de heren tegenaan lopen is bewijzen dat de machine écht doet wat ze beweren. Maar daarover maken ze zich geen zorgen. “We nodigen iedereen uit om met hun eigen meetapparatuur te komen", zegt Coronel. "Kom maar langs, ik daag iedereen uit." Coronel snapt best dat er twijfels zijn over het effect van de Cirqulair. “Vroeger verklaarde mensen je ook voor gek als je zei dat data door de lucht zou gaan. Ik vergelijk deze technologie daar een beetje mee", legt hij uit. Toch twijfelt hij niet aan de rol die Van Wees' luchtreiniger gaat spelen in de toekomst. “Of het nu vijf, tien of twintig jaar duurt, de Cirqulair komt eraan.”