Hilversum moet met frisse scholen aan de slag: "Luchtkwaliteit is om te huilen"

Hilversum moet echt aan de wet gaan voldoen en ervoor zorgen dat leerlingen in gezonde lucht les krijgen. Nu zitten veel scholieren in klassen waar de CO2-norm best vaak overschreden wordt met als gevolg dat de schoolprestaties verslechteren. "Die luchtkwaliteit is echt om te huilen", zo zegt de Hilversumse leerkracht Paul Vonk.

Volgens Vonk is de ongezonde lucht in onderwijsland 'echt wel een ding'. Niet alleen merkt hij dat op zijn eigen school, maar hij hoort ook van collega's naar eigen zeggen 'schrikbarende dingen'. Dat het niet goed gesteld is met de luchtkwaliteit kunnen de leraren zelf waarnemen. In de meeste klassen is tegenwoordig meetapparatuur aanwezig. Die geven de delen per miljoen aan. In jargon parts per million (ppm) genoemd.

In een nieuw schoolpand moet de waarde onder de 900 ppm blijven en in een oud(er) onderwijsgebouw ligt die norm op 1.200, zo legt Vonk uit. Maar die meter slaat geregeld uit in het oranje of nog erger: in het rood. Dat betekent dat de luchtkwaliteit in de klas allesbehalve fris is. Vaak gebeurt dit terwijl diverse ramen en/of de deuren openstaan.

Meer buiten dan binnen

Als die meter aangeeft dat het aantal ppm boven de norm is, is het eigenlijk de bedoeling dat de leerlingen het klaslokaal verlaten en naar buitengaan. Dat is echt geen optie, zo geeft Vonk aan, want dan staat hij met zijn leerlingen meer buiten dan dat ze bezig zijn in het klaslokaal.

De ongezonde lucht heeft zichtbaar uitwerking op de leerlingen. Volgens de Hilversumse leerkracht van de Fabritiusschool krijgen de hersenen dan te weinig zuurstof, wat leidt tot een minder goede concentratie. Hij ziet 'zijn' kinderen dan suffig worden.