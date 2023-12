Sein- en wisselstoring rond Schiphol verholpen, treinen rijden weer normaal

Treinreizigers tussen Schiphol Airport en Hilversum waren vanmorgen een half uur langer onderweg door een sein- en wisselstoring. Rond 12.30 uur liet de NS weten dat de storing is verholpen. De treinen rijden weer volgens, de vandaag vernieuwde, dienstregeling.

Op verschillende trajecten zorgde de storing vanochtend voor vertraging. Tussen Schiphol en Hilversum reden geen intercity's en ook tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp reden er veel minder treinen door de sein- en wisselstoring. Reizigers waren vaak een half uur langer onderweg. Inmiddels zijn de sein -en wisselstoring verholpen, melden NS en Prorail. Alle treinen rijden weer normaal.

Niet alleen in onze provincie liep het treinvervoer vast. Ook tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal reden er minder Intercity's door de sein- en wisselstoring. Ook tussen Leiden Centraal en Almere Centrum reden door de storing geen intercity's.

De NS heeft de dienstregeling aangepast en het was voor reizigers wel mogelijk om van Hilversum naar Schiphol te reizen, alleen duurde het langer dan gebruikelijk en moest er vaker worden overgestapt. De laatste reisinformatie is te vinden in de reisplanners van de NS.

Nieuwe dienstregeling

Vandaag is de eerste werkdag waarop de treinen van de NS volgens een nieuwe dienstregeling rijden. Na de aankondiging werd de dienstregeling niet door iedereen goed ontvangen en kreeg de NS veel kritiek van reizigers, gemeenten en de Provincie.