Haarlems Kerstcircus spint garen bij kapotgewaaide tent: kaartverkoop boven verwachting

Zoveel pech als de storm het Kerstcircus Haarlem gisteren had met het kapotwaaien van een tent, zoveel geluk heeft het vandaag nu er al een vervangende tent onderweg is naar de Spaarnestad. En nog een mazzel: door de landelijke aandacht voor de stormschade loopt de kaartverkoop boven verwachting.

"We werden zaterdag al gewaarschuwd dat er een storm in aantocht was", zegt Duursma. "En als het stormt in Haarlem, dan gaat het in het Reinaldapark echt tekeer. We hebben gedaan wat we konden om de tent overeind te houden, maar in alle vroegte sloeg de wind eronder. In vijf seconden was het gebeurd: een enorme scheur in het zeil. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd."

Gloednieuwe tent

Volgens de producent was de gehavende tent net nieuw: "Het was pas de tweede keer dat deze tent werd opgebouwd. De schade is niet snel te repareren, maar we konden meteen een nieuwe bestellen in Frankrijk. Die is al onderweg en komt vanavond aan. Morgen gaan we die meteen opbouwen."

Voor het vervoer van de enorme circustent zijn maar liefst vier vrachtwagens nodig. Het is een extra grote tent, omdat het Kerstcircus een groot waterspektakel in het programma heeft. "We hebben een extra mooi programma, omdat het de dertigste editie van het Kerstcircus Haarlem is. Dat moet een feestje zijn en dat wordt het ook. Het belangrijkste is dat we op 22 december gewoon kunnen starten met de eerste voorstelling."

Geluk bij een ongeluk

De kaartverkoop gaat dan ook gewoon door. René Duursma: "Nu het circus ook landelijk in het nieuws is door die stormschade, zien we de kaartverkoop ineens aantrekken. Een geluk bij een ongeluk!"

Het Kerstcircus Haarlem begint op 22 december en is tot en met 7 januari te vinden in het Burgemeester Reinaldapark in Haarlem-Oost.