Samenvatting: Strijdend Blauw Wit komt te kort in eigen huis tegen beter KZ

In de Korfbal League heeft Blauw-Wit voor eigen publiek verloren van provinciegenoot Koog Zaandijk. In de eerste helft waren beide ploegen nog gewaagd aan elkaar, maar na rust lieten de Zaankanters zien over meer kwaliteit te beschikken. Het leverde KZ een dik verdiende 16-21 zege op. Marijn van den Goorbergh scoorde met vier treffers het vaakst voor de bezoekers. En bij Blauw-Wit was Jordi van Elburg goed op schot. Hij schoot maar liefst zes keer raak.