Van Onderdijk tot Bloemkooltoid: ode aan overleden Los Onderdikos-zanger Jos Weel

Een groot eerbetoon aan Los Onderdikos-zanger Jos Weel vanmiddag in dorpshuis de Stek in Grootebroek. De zanger, maar ook dirigent en muziekleraar, overleed tien jaar geleden. Maar met een muzikale ode van koren die hij begeleidde, en uiteraard zijn band Los Onderdikos, werd het een feestelijke middag.

Voor veel West-Friezen is Los Onderdikos een begrip. Zag je ze niet bij kermissen, dan was het wel bij feesten en partijen of andere evenementen. Entertainers die in het Nederlands, vaak ook in het West-Fries zongen. Met als meest bekende nummer 'Bloemkooltoid'.

Ontstaan tijdens condoleance

Het idee voor een ode ontstond na de condoleance van een andere muzikant, Bert Pfeiffer, begin september. "We haalden herinneringen op en kwamen toen ook op Jos Weel", vertelt Gabby Haalboom. Het idee van een muziekfestival ontstond al snel. Het bleef niet bij alleen een idee.

Want drie maanden later zit dorpshuis de Stek vol en treden het Hazeskoor, Reigersmart en de Schalmsingers op. Allemaal koren die begeleid werden door Jos Weel. En als het publiek eenmaal warm is, is het tijd voor de overgebleven Los Onderdikos-bandleden om het podium te betreden. Met achter de piano Ravèl, de dochter van Jos. Natuurlijk beginnen ze met 'Bloemkooltoid'.

"We vonden het een bijzonder leuke middag. Jos zijn koren want deden allemaal graag weer mee. Ook na tien jaar is het gemis nog steeds groot. Helemaal speciaal was het optreden met Los Onderdikos", zo vertelt ze.

Bijzondere middag voor familie van Jos

Ook voor de band zelf is het een bijzondere middag. "Na al die jaren zijn we weer bij elkaar.

En met een damesstem van Ravèl die de leegte van Jos mooi wist op te vullen." Jos zijn zoon Safri trad later nog op tijdens het lied 'Onderdijk'. Wat nog even tot hilariteit leidde toen zijn tweejarige dochter het podium op liep.

"Sommige mensen hoorden we zeggen dat Safri precies als Jos klonk. Helemaal als ze hun ogen dicht deden. We vinden het mooi om te zien dat Jos zoveel voor mensen heeft betekend. Door zijn muziek en hoe hij was", aldus Ravèl.

Bekijk hier ook een eerdere reportage van een eerbetoon aan Jos Weel. Gemaakt door nota bene de onlangs overleden Bert Pfeiffer, toen vrijwilliger bij Streekomroep WEEFF.