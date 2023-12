Nat, koud en veel wind: heroïsche roeirace geeft 'Elstedentochtgevoel'

Het was koud, nat en er stond een stevige wind, maar dat weerhield de deelnemers van 'The Hour' er niet van zich voor honderd procent te geven. De zevende roeirace op de Ringvaart van Amsterdam (Sloten) richting Haarlem was waarschijnlijk de meest heroïsche editie tot nu toe. De 'mannen acht' van De Hoop won de wedstrijd. Zij legden in één uur een afstand af van 16 kilometer en 937 meter.

'The Hour' is een bijzondere wedstrijd. Wie in een uur het verst komt, wint de race. De finish ligt dus voor iedere boot ergens anders. Voor de roeiers van De Hoop lag de streep op de Ringvaart ter hoogte van de Molenplas in Haarlem. Dat ze zo ver kwamen, was knap. In de laatste kilometers hadden ze de zuidwestenwind pal tegen. Was dat niet zo geweest, dan hadden ze wellicht het record van het Delftse Proteus-Eretes uit 2017 (17.55 kilometer) gebroken. Tekst gaat verder onder de video over de race van vandaag

The Hour - NH Nieuws