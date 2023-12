Auto verdwijnt in Amstel, bestuurder nergens te bekennen

Een auto is vanavond de Amstel ingereden. Dat gebeurde rond 18.00 uur aan het Jaagpad in de Kwakel. Hulpdiensten zochten het water af naar de bestuurder van de auto, maar vonden niemand.

Op foto's is te zien dat de auto volledig onder het wateroppervlak is verdwenen. Een duiker van de brandweer ging het water in, maar trof geen personen aan. De politie onderzoekt nu waar de bestuurder van de auto is gebleven.

Om daarachter te komen worden spullen die in de auto lagen onderzocht. Ook het Poolse nummerbord wordt nagetrokken.