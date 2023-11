Tesla neemt in stromende regen frisse duik in Amstelveense sloot

Een automobilist haalde tijdens de zware regenval gisteravond een nat pak. Bij de Afslag in Amstelveen miste de bestuurder rond 21.00 uur de afslag en reed zo een sloot in.

De Tesla belandde uiteindelijk met de voorwielen in de sloot, terwijl de achterwielen nog op de waterkant stonden. De brandweer schoot in de stromende regen te hulp en haalde via de achterdeur twee personen uit de auto. Daarna takelden ze de Tesla weer op het droge.

Een verslaggever ter plaatse zag dat de inzittenden van de auto werden nagekeken door ambulancepersoneel, maar uiteindelijk niet mee hoefden naar het ziekenhuis.