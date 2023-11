Flinke verkeerschaos in Amstelveen door botsing tussen auto en lijnbus

Op beelden is te zien dat zowel de auto als de lijnbus flinke schade hebben opgelopen. De voorkant van de auto is aan stukken gereten. Het nummerbord ligt ernaast op de weg. De lijnbus van Connexxion is aan de zijkant geraakt, waar een stuk is losgeraakt.

De politie heeft de plaats van het ongeluk afgezet en lijdt het verkeer erlangs. Daardoor zijn files ontstaan. Ook in de wijk Middenhoven staat het flink vast. Veel automobilisten proberen de files te ontwijken door sluiproutes te nemen, maar die slibben ook dicht. Een verslaggever ter plaatse vertelt dat een persoon door ambulance personeel wordt gecontroleerd.

Reizigers die op het moment van het ongeluk in de bus zaten, zijn naar een nabijgelegen halte gelopen. Zij kunnen vanaf daar met een andere bus verder.