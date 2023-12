Vermagerde duiven uit Nieuw-Vennep in vogelhospitaal door vieze veren

Vermagerd, zwak en met vieze smurrie op de veren: zo zien de vijf stadsduiven eruit die in de afgelopen twee dagen vanaf de Oosterdreef in Nieuw-Vennep met de dierenambulance naar het Haarlemse Vogelhospitaal zijn gebracht. Wat het 'viezige zanderige materiaal' op hun veren is, is onduidelijk.

Een ding is zeker: de viezigheid is foute boel voor de vogels. "Als de veren aan elkaar vastplakken, is het moeilijk voor ze om te vliegen en zichzelf warm te houden", vertelt Wiebe Boomsma. Hij is beheerder van het Vogelhospitaal in Haarlem, waar de stadsduiven verzorgd worden.

Heel mager

Hij vermoedt dat de vijf stadsduiven dagenlang niet hebben kunnen vliegen om op zoek te gaan naar eten. Ook denkt hij dat ze het erg koud hebben gehad: "We merken dat ze alle vijf heel mager zijn."

Om te voorkomen dat nog meer vogels onder de viezigheid komen te zitten, doen de vrijwilligers van het Vogelhospitaal een oproep aan de inwoners van Nieuw-Vennep om uit te zoeken wat de smurrie is.

Tekst gaat verder onder het Facebook-bericht.