Wereldgoal Dennis Bergkamp tegen Argentinië op biljet vereeuwigd in Haarlem

Bijna iedereen herinnert zich nog wel dat magistrale doelpunt van Dennis Bergkamp tijdens de kwartfinale op het WK van 1998 tegen Argentinië. De aanname, de kapbeweging en dan het schot in het doel. En daarbij natuurlijk het uitzinnige commentaar van Jack van Gelder. Vanaf morgen zijn het doelpunt én het commentaar te koop als bankbiljet, vervaardigd in Haarlem.

Drukkerij Koninklijke Joh. Enschede is namelijk verantwoordelijk voor de productie van het biljet. "Het is oorspronkelijk een initiatief van het bedrijf The Global Note", vertelt Marcel Klok van Joh. Enschede. "Het is dit jaar namelijk 25 jaar geleden dat Bergkamp het unieke doelpunt maakte. Daarom wilden ze een soort eerbetoon aan dat doelpunt en aan Bergkamps carrière laten maken. Het is overigens de allereerste keer dat wij een biljet drukken van een sporter."

Biljet Dennis Bergkamp, voorkant - Foto: Koninklijke Joh. Enschede/ The Global Note

Oud-voetballer Dennis Bergkamp, die zelf het liefst zo min mogelijk in de publiciteit komt, staat deze maanden extra in de belangstelling. "Naast het biljet geeft hij ook nog drie uitgebreide interviews aan een landelijke krant en binnenkort komt ook zijn autobiografie uit", vertelt Klok. Al met al draait de publiciteitscampagne rondom Bergkamp dus op volle toeren. Het biljet is vanaf morgen online te koop voor 24,95 euro. "Er zijn er 25.000 van gemaakt en we hebben ook nog een gouden biljetten van het doelpunt gemaakt. Die zijn uiteraard wat duurder. Beiden worden morgen gepresenteerd op de Miljonairs Fair in de RAI in Amsterdam. De KNVB en vertegenwoordigers van Ajax (Bergkamps oude club) zijn daar ook bij aanwezig", aldus Klok. Ook Jack van Gelder op het biljet Met het biljet kan je overigens niet betalen. "Maar het is wel helemaal zo gemaakt zoals we ook de eurobiljetten hebben gemaakt. Dus met bijvoorbeeld dezelfde veiligheidskenmerken", vertelt Klok. Het radiocommentaar van Jack van Gelder staat ook helemaal uitgeschreven op het biljet. Via het scannen van een QR-code legt Bergkamp vervolgens op je telefoon uit hoe hij het doelpunt heeft ervaren en wat het voor hem heeft betekend.

Biljet Dennis Bergkamp, achterkant - Foto: Koninklijke Joh. Enschede/The Global Note

Het is niet de eerste keer dat de Haarlemse drukkerij een bekende Nederlander op een biljet afbeeldt. "We hebben het ook met Nick en Simon gedaan. Dat was een tientje. De opbrengst daarvan ging naar het Epilepsiefonds. Bij Dennis Bergkamp is er niet een soortgelijk goed doel aan gekoppeld, behalve dat een deel van de opbrengst naar zijn voormalige club Arsenal gaat. Die investeert het geld dan weer in de jeugdopleiding", legt Klok uit. Hazes Volgend jaar drukt Joh. Enschede een biljet van André Hazes. "Het is dan twintig jaar geleden dat hij is overleden. Dan zal Hazes in 'augmented reality' een lied voor je zingen op je telefoon en kan je nog één keer samen met hem virtueel op de foto."