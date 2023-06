Van oud geld naar nepgeld: de nieuwe koers van Koninklijk Enschedé

"Wanneer ik voor een groep moet spreken, verscheur ik wel eens een briefje van vijftig euro. Je hebt dan meteen de aandacht. Want geld verscheuren, dat doe je niet", vertelt Marcel Klok van de Haarlemse drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé. Hij vertelt er wel even snel bij dat het geen echt geld is. Er wordt tegenwoordig geen geld meer gedrukt, maar wel ander brief- en muntgeld. "We gebruiken onze 'skills' nu voor andere doeleinden, zoals festivalgeld."

De drukkerij verloor de strijd om wie de euro's mocht drukken. Dat was een flinke aderlating. "Inmiddels gaat het goed. We verdienen bijvoorbeeld veel aan postzegels. Ik denk dat onze omzet in deze markt de afgelopen jaren wel verdrievoudigd is", vertelt Marcel. Ondanks dat er wel 'nepgeld' en andere biljetten worden gedrukt, is de drukkerij nog wel streng beveiligd, zo laat Marcel zien:

Drukkerij Johan Enschedé drukt nu vooral voor de festival- en evenementenmarkt - NH Nieuws

Innovatie Postzegels. Dat is niet alleen iets ouderwets, er wordt tegenwoordig ook flink in geïnnoveerd. Zo drukt het Haarlemse bedrijf Duitse postzegels, die voorzien zijn van QR-codes. "De Duitsers haalden de postzegels van de enveloppen om die te kunnen hergebruiken. Dat kostte de postbedrijven miljoenen euro's. Dat hergebruiken is nu dus niet meer mogelijk." Daarnaast hebben ze in Haarlem in samenwerking met Martin Garrix een postzegel uitgebracht. "Die kan je scannen met je telefoon, waarna Martin Garrix in Augmented Reality tevoorschijn komt." Oftewel, de internationaal populaire DJ verschijnt dan in 3D-animatie voor je telefooncamera lens.

"Wij kunnen Ferrari ’s maken, alleen drukken wij nu Volkswagens" Marcel Klok Salesmanager Koninklijke Joh. Enschedé

Het eeuwenoude bedrijf is druk bezig met zichzelf verder te vernieuwen. "We zouden 'een Ferrari' kunnen maken, maar we drukken nu nog 'een Volkswagen'", legt Marcel uit. "Om de skills niet te verleren, doen we soms speciale projecten." Roze Pinkpopbiljetten Zoals het drukken van festivalgeld. Dat idee was er al voor corona. "Jan Smeets van Pinkpop was hier bijvoorbeeld een keer. We hadden het over festivalmuntjes en we kwamen zo op het idee voor roze briefgeld, dat dan weer uitgegeven kon worden op zijn festival. Dat zou natuurlijk te gek zijn. Daarnaast is briefgeld beter voor het milieu dan een plastic muntje en is de souvenirwaarde vele malen groter. Maar helaas is het Pinkpopgeld er nooit van gekomen."

Joh. Enschedé ATM

Het idee voor festivalgeld bleef daarna wel in Marcel zijn hoofd zitten. Oude geldautomaten van banken werden opgekocht en klaargemaakt om in gebruik te nemen. "Er stonden vrachtwagens klaar om ze naar festivals te brengen," aldus Marcel. Maar door corona kwam het project helaas tot stilstand. Popsterren op je tientje Voortbordurend op het succes van 'de Martin Garrix-postzegel', kwam Marcel in contact met de Volendamse zangers Nick en Simon. De twee wilden graag eenzelfde postzegel. Zodat fans tijdens corona via de Augmented Reality-functie toch nog in contact konden komen met het duo. "Tijdens een brainstormsessie hebben we dat idee toch losgelaten en zijn we overgestapt op 'Nick en Simonbriefgeld'", vertelt Marcel. Het werd een prestigeproject voor de Haarlemse drukkerij. In het briefgeld werden songteksten gedrukt, die alleen te zien waren met een loep. Het geld rook zelfs naar ananas, welke de twee Volendammers vaak als logo gebruiken. Natuurlijk mocht een afbeelding van het duo ook niet ontbreken op de biljetten.

Met het tientje werd geld opgehaald voor epilepsienl

En zo zag het 'Nick en Simontientje' het licht in Haarlem. Fans konden voor tien euro het biljet kopen. De opbrengst werd gedoneerd aan een goed doel. Ze konden het tientje bijvoorbeeld thuis ophangen, maar ook met hun telefoon scannen. Als ze dat deden, traden Nick en Simon op in hun woonkamers als 3D-animatie op hun telefoons. Autocoureur "Het bizarre van het verhaal is dat zo'n tientje terecht kwam in een Zuid-Amerikaans land. Ik werd vervolgens gebeld door de zus van misschien wel de bekendste autocoureur aller tijden. Met de vraag of wij dit ook konden maken voor haar broer. Ze konden op die manier ook geld inzamelen voor zijn goede doel", vervolgt Marcel. "Inmiddels zijn wij niet alleen met dat project bezig, maar met nog veel meer projecten. Zo komen er nog biljetten van andere grootheden uit binnen- en buitenland aan. Biljetten voor een goed doel, maar sommigen ook om echt ergens uit te kunnen geven", vertelt Marcel trots. 'Haarlemgeld' voor Bevrijdingspop? Door dit onverwachtse succes is het drukken van festivalgeld toch wat op de achtergrond geraakt. "We gaan dat wel verder ontwikkelen. We zouden misschien volgend jaar wat met Bevrijdingspop samen kunnen doen. Dat je bijvoorbeeld 'Haarlemgeld' hebt, wat je dan weer op het festival kan uitgeven”, fantaseert Marcel.

het 520 biljet voor Trou moet Blycken

Eerder heeft hij al eens geld met een Haarlems tintje gedrukt. "We werden onlangs benaderd door ‘Trou moet Blycken.’ Een Haarlemse herensociëteit die 520 jaar bestaat. Ze vroegen: ‘Enschedé sponsorde ons vroeger ook, kan je wat drukken voor onze verjaardag?’ Ze wilden eerst een folder, maar uiteindelijk hebben we een speciaal bankbiljet voor ze gedrukt met onder andere de kaart van Haarlem erop", aldus Marcel.