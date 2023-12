Ook Heemskerk keert energietoeslag dit jaar niet uit

Net als in Velsen kunnen ook Heemskerkers met een kleine portemonnee dit jaar fluiten naar de uitkering van 800 euro aan energietoeslag. Op zijn vroegst keert de gemeente dit bedrag aan minima pas in februari uit. Administratieve redenen zouden de boosdoener zijn.

Jessie is maar één van talloze voorbeelden. Daarom riep het Rijk de energietoeslag in het leven. In 2023 hebben mensen met een laag inkomen daarmee recht op 1.300 euro.

De verwarming wat lager zetten was niet echt een optie: "Mijn zoontje van drie is al best vaak ziek", zei zij.

Vorige week onthulde NH dat Velsen de energietoeslag aan minima pas begin volgend jaar uit zal keren en niet, zoals eerder beloofd, nog deze (dure) feestmaand. Ingewikkelde regelgeving lag daaraan ten grondslag, zo liet de gemeente desgevraagd weten. Wij spraken met Jessie, die vertelde dat zij 300 euro per maand kwijt is om er een beetje warmpjes bij te zitten .

Participatiewet aangepast

De eerste 500 euro is eerder dit jaar uitgekeerd. Maar voor de resterende 800 moest landelijk de Participatiewet worden aangepast. Dat is in oktober gebeurd, waarna sommige gemeenten het bedrag (bijna) meteen hebben overgemaakt.

In de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) stond het bedrag in november op de rekening van hun inwoners. Beverwijk belooft de subsidie rond deze tijd over te maken.

Velsen en Heemskerk blijven achter

Nadat de Velsense Jessie haar verhaal had gedaan, tipten verschillende Heemskerkers NH Nieuws: ''Bij ons duurt het nog langer.''

Hun persoonlijke situatie deelden ze liever niet: "Ik heb liever niet dat mijn omgeving weet dat ik een kleine portemonnee heb", schrijft een anonieme dorpsbewoner. 800 euro is voor velen die recht hebben op de toeslag, en er soms ook op rekenen, meer dan een half maandsalaris.

Navraag bij de gemeente Heemskerk wijst uit dat de energietoeslag inderdaad op z'n vroegst in februari op de rekening staat. "Dan betalen we het bedrag aan de bekende groep uit", laat een woordvoerder weten. Een snellere uitkering zou, is ook hier het geval, om administratieve redenen niet lukken.

Heemskerkers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de toeslag, maar nu wel, kunnen de eenmalige uitkering vanaf 1 januari aanvragen.