Velsen laat Jessie (28) en andere inwoners wachten op broodnodige energietoeslag

De stookkosten rijzen al twee jaar de pan uit. Gelukkig komt de overheid mensen met een kleine portemonnee dit jaar tegemoet met de zogenaamde energietoeslag van 800 euro. Of toch niet? In de gemeente Velsen moeten mensen daar langer op wachten. Tot ontsteltenis van Jessie (28), die met haar zoontje (3) in een tochtig huurhuis in IJmuiden woont.

Jessie woont in IJmuiden aan de Orionweg. De huizen zijn er oud en kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. "Ik woon daar prima", blijft Jessie optimistisch, maar toen ze er acht jaar geleden kwam wonen, beloofde de woningbouwvereniging: 'Binnen vijf jaar knappen we de huizen in deze straat op'.

Daar kwam nog niets van. Jessie: "Ik blijf elke keer maar horen: binnen vijf jaar, binnen vijf jaar. Ondertussen moet ik met een oude gaskachel m'n huis verwarmen." Het is vechten tegen de bierkaai: "Mijn zoontje van 3 is best vaak ziek", zegt Jessie.

En het loopt ook aardig in de papieren, een gaskachel stoken in een oud huis. Zeker in deze tijd van het jaar en met de hoge gasprijzen. "Ik ben makkelijk driehonderd euro in de maand kwijt", laat de IJmuidense weten.

Energietoeslag van 500 plus 800 euro

Gelukkig kwam het Rijk, net als vorig jaar, met de zogenaamde energietoeslag op de proppen. 1.300 euro is die dit jaar. Een tegemoetkoming voor 'huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum', oftewel: mensen met een kleine beurs. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat hun inwoners de toeslag krijgen.

Jessie werkt zelf in de zorg. Een mooie baan, maar het is er geen vetpot. En dus valt Jessie binnen de norm voor een energietoeslag over 2023 van achthonderd euro. "Die kan ik dus goed gebruiken", zegt ze.

Participatiewet staat niet meer in de weg

Eerder dit jaar kreeg zij, net als veel andere huishoudens, al vijfhonderd euro, maar voor de resterende achthonderd euro moest eerst landelijk de Participatiewet worden aangepast. Dat is in oktober gebeurd en dus staat niets gemeenten in de weg om haar minder bedeelde inwoners te hulp te schieten.

Daar zijn in Noord-Holland genoeg voorbeelden van: Amsterdam heeft dat bijvoorbeeld al in gang gezet. En nog dichter bij huis zijn ook Beverwijk en Uitgeest er al mee bezig. Veel huishoudens die recht hebben op die extra achthonderd euro, hebben het al op hun rekening staan.

Maar in Velsen nog niet. Jessie: "Eerst stond er op de website dat je de toeslag vanaf december kon aanvragen, maar dat is er weer vanaf gehaald. Nu staat er dat de gemeente in februari een beslissing neemt."