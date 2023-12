Jazzmuzikanten uit Enkhuizen maken eigen versie van 'allerbekendste kerstnummer'

Sinterklaas is terug naar Spanje, de kerstversiering is van de meeste zolders gehaald en op de radio komen de kerstklassiekers alweer voorbij. Vanaf nu is daar een Enkhuizer versie bijgekomen, van de single van Mariah Carey uit de jaren 90: All I want for Christmas is you. "Als er dan toch één bekende kersthit is om te coveren...", zegt Barry Woestenburg.

Met zijn band Hot Revival Stompers speelt Woestenburg jazzmuziek. "We spelen veel in oude stijl, maar proberen dat te combineren met bekende liedjes", licht hij toe. "Dus bijvoorbeeld de liedjes van André Hazes, waarvan wij het origineel met een jazz-sausje spelen. Op die manier willen we het voor niet-jazzliefhebbers ook leuk maken."

Wat er nog in het oeuvre ontbrak is een kerstsingle. Tot vandaag, want vanaf nu is hun versie van 'All I want for Christmas is you' overal te beluisteren. "We hebben zes weken geleden het besluit genomen om deze single op te nemen", aldus Woestenburg. "Ergens in september is het in Enkhuizen gespeeld, dat deed het toen al erg goed. We proberen er ook een feestje van te maken, als we spelen. Lekker oude stijl jazz met energie, en dus bekende liedjes."

Per jaar geeft de band uit Enkhuizen tussen de twaalf en achttien optredens, zowel in Nederland als in het buitenland. In Denemarken, Duitsland en Zweden speelt de band in clubs, maar ook tijdens jazzfestivals zoals in Enkhuizen georganiseerd worden. "In Denemarken bijvoorbeeld doen we elk jaar een kleine toer. Daar spelen we een kleine week achter elkaar in verschillende clubs."

Kerstsingle smaakte naar meer

Optredens in de regio staan er komende tijd niet gepland voor de Hot Revival Stompers. "Qua jazzmuziek kun je je ei in Enkhuizen kwijt, maar daar buiten niet echt. Op zaterdag staan we in de Gelderse stad Buren, echt regionaal pas begin februari als we in Snouck van Loosen staan."

De kerstsingle van de band uit Enkhuizen is een voorloper van een nieuw album, dat over twee weken verschijnt. "Het maken van dit nummer smaakte naar meer", zegt Woestenburg. "Op 22 december komt daarom ons nieuwe album uit, dat Hot Tunes heet. Deze laten we ook op vinyl drukken, waardoor je een echte ouderwetse plaat in handen kunt krijgen."