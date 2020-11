Westfriezen brengen eigen kerstsingle uit

WEST-FRIESLAND - De Westfriezen Rosa, Fons en Mark hebben onder hun artiestennaam Rosa Brown & The Merry Bells een eigen kerstsingle uitgebracht. Het nummer 'Let's Have a Jolly Christmas' is deze week in première gegaan op WEEFF Radio.

Op de vraag of het niet wat vroeg is voor een kerstnummer, vertelt Fons in de uitzending: "Skyradio begint ook al met kerstprogrammering, dat was ons richtpunt."

En ook Rosa was er al op tijd bij met kerstnummers zingen: "Ik begon in augustus al met het instuderen van kerstnummers, dat was wel gek zo tijdens een hittegolf."

Idee

Rosa is de aanstichter van het opnemen van een eigen nummer. In augustus kwam ze bij Fons een cd opnemen met allemaal bestaande kerstliedjes. En dat klonk volgens Fons zo goed, dat ze een eigen nummer bedachten en hebben geproduceerd.

Kijk hier het gehele interview op WEEFF Radio met Rosa, Fons en Mark terug