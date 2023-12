Geen heerlijk Sinterklaasavondje voor filerijders rondom Alkmaar: alles staat vast

De ring rondom Alkmaar en de bijbehorende sluiproutes staan muurvast. De N242 is afgesloten voor politieonderzoek na een kettingbotsing vanmiddag. Dat is te zien op de andere uitvalswegen.

Er staat vandaag sowieso veel file, omdat veel mensen vroeg de weg op gingen om op tijd thuis te zijn voor pakjesavond. In de rest van de provincie lijkt het redelijk door te lopen, maar in Alkmaar gooit een enorme file roet in het eten.

Een deel van de N242 is nog steeds afgesloten voor politieonderzoek na een kettingbotsing met vijf auto's vanmiddag, en daardoor staat de rest van de ring vast. Er staat file op de N9 en ook op de A9, maar ook op de Huiswaarderweg staat flinke file.

Niet op tijd voor Sinterklaas

Twee zusjes moeten naar Hoefplan, maar staan muurvast op de Rijnstraat. "We doen over een ritje van vijf minuten een half uur, maar we staan ook al tien minuten stil. Alles staat vast. Het is een drama. We komen te laat voor pakjesavond. Straks is het eten al koud! Onze ouders wachten op ons."

De twee zusjes zien hoe iemand op een bakfiets langs komt rijden en een kind vanuit de auto de bak in gehesen wordt. "Ze zijn op de fiets dus sneller dan met de auto."