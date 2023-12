Zwaargewonde bij wéér een ongeluk op N242 in Alkmaar

Bij een botsing tussen vier of vijf auto's op de N242 in Alkmaar zijn vanmiddag meerdere gewonden gevallen. Een auto reed achterop een bestaande file, waardoor in totaal vijf auto's in een kettingbotsing terechtkwamen. Het is de tweede kettingbotsing deze week op de provinciale weg.

Foto: Foto's: Inter Visual Studio

Een woordvoerder van de politie vertelt dat er twee mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht, waarvan een persoon zwaargewond. Ook is er nog iemand ter plaatse behandeld aan verwondingen. Meerdere auto's Duidelijk is wel dat er meerdere auto's op elkaar zijn gebotst. Op foto's is te zien dat het waarschijnlijk om vier of vijf voertuigen gaat, maar volgens een verslaggever van NH die langs het ongeluk reed, zou het mogelijk ook om meer auto's kunnen gaan. Tijdens de kettingbotsing raakte tenminste één persoon bekneld, laat de politie weten. Inmiddels is deze bevrijd uit de auto. Door het ongeluk liep de vertraging op de N242 flink op. Op het hoogtepunt stond er ongeveer een uur file. Ook op de A9 richting Alkmaar stond file door het ongeluk, want een traumahelikopter moest landen op de N242 in tegenovergestelde richting. Tweede botsing Gisterochtend gebeurde er ook al een ongeluk op de N242, ter hoogte van de Leeghwaterbrug. Het ongeluk van gisteren ontstond nadat iemand invoegde en gelijk daarna hard remde. Er moesten toen zes bergers aan te pas komen om de tien betrokken auto’s op te ruimen. Er raakte niemand gewond.

Foto: Foto's: Inter Visual Studio