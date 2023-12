Jim (23) waarschuwt jongeren voor 'ritalin rage': "Verslaving maakt je leven kapot"

Ervaringsdeskundige Jim Berkhof vindt het zorgwekkend hoe makkelijk ritalin verkrijgbaar is zonder doktersrecept. Jim (23) is zelf verslaafd geweest aan drugs en geeft jongeren op sociale media nu advies rondom verslaving: "Vaak denken ze: oh dat gebeurt mij niet. Maar verslaving kan je leven kapot maken en daar is maar één keer voor nodig."

Foto: Jim Berkhof

Aan de telefoon vertelt de Alkmaarse Jim Berkhof trots dat hij nu al bijna 2 jaar clean is van de harddrugs. In zijn verleden heeft hij ook wel eens een pilletje ritalin aangenomen. Hoewel hij hier zelf nooit verslaafd aan is geweest, maakt hij zich wel zorgen om het verkeerde gebruik van dit middel. Vooral omdat het zo makkelijk te krijgen is. "Ik zit zelf niet meer in die wereld sinds ik clean ben, maar ik zag destijds al om me heen dat het voor andere doeleinden werd gebruikt", aldus Jim. "Ik had bijvoorbeeld een vriendin die het wel eens bij zich had. Dat maakt de drempel al snel heel laag om het ook te doen." De pillen zijn niet alleen eenvoudig te krijgen binnen sociale kringen. Ook online is het een koud kunstje om dit middel in handen te krijgen. Dat wordt bevestigd door onderzoek van het programma Kassa (BNNVARA). Ze deden een steekproef bij vijf webshops, waarin ze aan ritalin en soortgelijke designerdrugs wisten te komen. Terwijl het gebruik zonder doktersrecept kan leiden tot bijwerkingen en verslaving. 'Dat gebeurt mij niet' "Als je het niet nodig hebt, werkt het eigenlijk gewoon als speed", vertelt Jim over zijn ervaring met het middel. Juist dat maakt het gebruik zonder doktersrecept zo aantrekkelijk voor de mensen die het gebruiken. Op die manier kunnen ze langer door op een avondje uit.

Volgens Jim zien mensen de risico's wel in, maar staan ze er simpelweg niet zo heel erg bij stil. "Verslavingsgevoelig bén je of je bent het niet. Mensen denken vaak: oh, dat gebeurt mij niet, zo ben ik niet. Dat dacht ik ook van mezelf toen ik voor het eerst blowde en voor het eerst snoof." Maar die eerste keer is al genoeg om risico te lopen op een verslaving. Met zijn TikTok-account probeert hij andere jongeren te helpen door zijn verhaal te delen. We schreven eerder al over zijn motivatie om zijn ervaringen te delen. In de onderstaande video legt hij uit hoe hij erachter kwam dat het echt om een verslaving ging.

Zelf heeft Jim nooit middelen gekocht via webshops. "Wij hadden altijd een dealer die je gewoon belde", vertelt hij lachend. "Maar het verbaast me ook niet echt dat (synthetische) ritalin online makkelijk te krijgen is", aldus de TikTokker. Want volgens hem is de wetgeving ook een deel van het probleem. "Ze lopen altijd achter op de industrie. Die ontwikkelt veel sneller dan het doorvoeren van zo'n wet."

Een voorbeeld daarvan is het middel '4F-Methylfenidaat'. Dat is een synthetische variant van ritalin. Technisch gezien 'mag' dit verkocht worden omdat het nog niet is opgenomen in de Opiumwet. "Drugsfabrikanten spelen het spelletje heel slim. Zodra een designerdrug wordt opgenomen in de wet, passen ze de samenstelling met één molecuul aan. Als de wet dan weer wordt bijgewerkt, begint dat riedeltje weer opnieuw", zegt Jim. "Het origineel is dus steeds moeilijker te krijgen, waardoor gebruikers heel snel overstappen op de nieuwe variant. Zo blijft de drempel helaas laag om te blijven gebruiken", vertelt hij. 'Het maakt je leven kapot' Jim wil zijn volgers en andere jongeren graag op het hart drukken om twee keer na te denken over het gebruik van middelen. "Ik ben echt de eerste die zal zeggen dat verslaving je leven kapot maakt. Dat wil je niet", waarschuwt hij. "Als je iets gaat gebruiken, lees je dan verdomd goed in en wees je bewust van de risico's die daarbij komen kijken", aldus de ervaringsdeskundige.