Strandtent in zorgen: Heerenduinweg verandert in waterballet

Al jarenlang verschijnt er in de winter een enorme plas water aan het einde van de Heerenduinweg, waar de weg een T-splitsing maakt met IJmuiderslag. Dit jaar is die plas groter dan ooit. Fietsers en auto's durven nu niet allemaal meer het kruispunt over. Iets verderop ligt strandtent Beach Inn en eigenaar Didier de Bie vreest dat de plas hem gasten kost. Hij zoekt een oplossing, die er voorlopig niet lijkt te komen.

Heerenduinweg Thomas Jak / NH

Heerenduinweg Thomas Jak / NH

De Heerenduinweg richting het Kennemerstrand van IJmuiden glooit en loopt aan het einde een beetje naar beneden. "Het is het allerlaagste punt van IJmuiden", weet De Bie. En dat blijkt: elke winter weer vormt zich er een grote plas water, dwars over de autoweg en het fietspad. "Maar dit jaar lag de plas water er eerder dan anders, eind zomer al", graaft een IJmuidense die er bijna elke dag wandelt in haar geheugen. Haar grijze krullen wapperen in de wind. En dat niet alleen: "Hij is ook veel groter dan normaal." Tekst loopt door onder het kaartje

Dat merkt De Bie ook. "Het heeft de laatste tijd veel meer geregend dan normaal rond deze tijd." Dat is te merken in zijn strandtent, De Beach Inn. Om daar te komen móéten automobilisten en fietsers langs het waterballet van de T-splitsing Heerenduinweg-IJmuiderslag. Aan de IJmuiderslag parkeren ze hun auto en via een slingerweggetje komen ze in de gezellige strandtent, die het hele jaar open is. De Bie: "Als het regent, is het sowieso minder druk. Maar een deel van de bezoekers durft het kruispunt niet meer over. Zij keren daar de auto en gaan naar een andere tent. " Gemeente onderkent het probleem

Vorige week ging hij om tafel met de gemeente Velsen. Hij wil graag dat er iets gebeurt, want het punt is nu ook hartstikke gevaarlijk, vindt De Bie. Zeker voor automobilisten: "Als je met iets te veel snelheid door de plas gaat, zie je niets door het opspattende water." De gemeente onderkent het probleem, dat al jaren speelt. Ze probeert dan ook mee te denken over oplossingen, merkt De Bie. De weg is bijvoorbeeld op een aantal punten al aangepast. Het water wegpompen zou niet zo makkelijk zijn. Volgens de strandtenteigenaar is er een andere oplossing genoemd: "Er zou een buis getrokken kunnen worden van het kruispunt naar één van de watertjes dichtbij." Maar ook daar zou een probleem mee zijn, weet hij: "Het is wel Natura 2000-gebied... Misschien zou het beter zijn als ze het asfalt op de Heerenduinweg wat ophogen", oppert hij. Voorlopig moeten fietsers en automobilisten het doen met oranje-witte pionnetjes die De Bie zelf langs de plas gezet heeft. "Ik hoop dat dat nog een beetje helpt om mensen over het kruispunt te begeleiden."