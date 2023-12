Hagenees (47) gepakt voor miljoenendiefstal honderden iPhones op Schiphol

Een 64-jarige Hagenees is aangehouden voor diefstal van honderden iPhones eind oktober bij een vrachtbedrijf op Schiphol. Nadat er vorige week aandacht aan deze miljoenendiefstal werd besteed in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, kwamen er tips binnen. Mede daardoor kon de man een dag later worden aangehouden.

Van de dader achter de diefstal ontbrak lang ieder spoor. Reden voor de Marechaussee om tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht op 28 november, precies een maand later, aandacht te besteden aan deze diefstal. Dat leverde kort na de uitzending een aantal tips op. Zo snel zelfs, dat de verdachte een dag later kon worden aangehouden in de omgeving van Delft.

Welke tips precies hebben bijgedragen aan de arrestatie van de man is op dit moment onduidelijk. De Marechaussee maakte de aanhouding vandaag pas bekend via een persbericht. De 64-jarige man uit Den Haag is inmiddels ook al voorgeleid bij de rechter.

1,7 miljoen euro

De man zou zich eind oktober voor hebben gedaan als vrachtwagenchauffeur. Hij reed met een (naar wat later bleek) gestolen vrachtwagen en valse papieren het terrein van Schiphol op. Daar liet hij de vrachtwagen volladen met honderden gloednieuwe iPhones. De gestolen buit had bij elkaar opgeteld een waarde van 1,7 miljoen euro.

Het onderzoek naar de diefstal loopt nog. Er worden daarom geen verdere uitspraken gedaan over hoe de verdachte zo zijn gang had kunnen gaan en hoe de Marechaussee hem op het spoor is gekomen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kan wel vertellen dat de verdachte in ieder geval de komende twee weken nog blijft vastzitten.