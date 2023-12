VVD Stede Broec draagt nieuwe wethouder voor als opvolger van Martien Krijger

De lokale fractie van de VVD in Stede Broec heeft de 45-jarige Philippe van Ham voorgedragen als nieuwe wethouder Sociaal Domein. Van Ham is de beoogde opvolger van Martien Krijger, die een paar maanden geleden plotseling besloot uit de politiek te vertrekken. Momenteel werkt Van Ham voor de gemeente Haarlemmermeer, als adviseur van de burgemeester.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar werd Martien Krijger benoemd in Stede Broec, maar in september besloot de wethouder om te stoppen. Over zijn vertrek legt hij uit: "Ik ben tot de conclusie gekomen dat de jas van wethouder mij niet past." Naar eigen zeggen ervaarder hij een reis 'met veel hobbels en kuilen'.

Vandaag maakt de de VVD bekend dat de 45-jarige Philippe van Ham uit Hoofddorp wordt voorgedragen als opvolger van de wethouder. In zijn nieuwe functie zal hij de portefeuilles WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Werk en Inkomen, Participatie, Volksgezondheid, Inburgering en Dierenwelzijn tot zich nemen.

'Nieuwe dynamiek in Stede Broec'

Fractievoorzitter Joey Leeuwinga van de VVD in Stede Broec en een commissie zijn de laatste maanden op zoek gegaan naar een opvolger. Leeuwinga: "Ik ben ontzettend trots dat we een zeer geschikte kandidaat bereid hebben gevonden om namens de VVD wethouder te worden in onze gemeente. Ik vertrouw erop dat er met de huidige wethouders van ODS en CDA - en de burgemeester - nog ruim twee jaar kan worden samengewerkt aan een nog mooier Stede Broec. Ik zie uit naar deze nieuwe samenwerking en dynamiek."

De beoogde nieuwe wethouder kijkt er naar uit om samen met burgemeester Wortelboer, het college, de gemeenteraad en medewerkers van de SED-organisatie aan de slag te gaan. "En samen met inwoners, ondernemers en organisaties", zegt hij. "Ik kijk er naar uit om mij in te zetten voor Stede Broec en om met iedereen in gesprek te gaan."

Van Ham vertelt dat het Sociaal Domein grote opgaven met zich meebrengt. "Dat geldt ook voor bijvoorbeeld onderwijs, welzijn en volksgezondheid. Ik ben vereerd dat ik namens de VVD als wethouder hier in Stede Broec mee aan de slag mag."

Kandidaat-wethouder blijft wonen in Hoofddorp

Momenteel is Van Ham werkzaam als Bestuursadviseur van de burgemeester in de gemeente Haarlemmermeer, waar zijn woonplaats Hoofddorp onder valt.

Op donderdag 21 december wordt Phillippe van Ham officieel voorgesteld en beëdigd tijdens een extra raadsvergadering van Stede Broec. Aangezien de kandidaat-wethouder met zijn gezin in Hoofddorp blijft wonen, wordt er voorgesteld om de woonplaatsontheffing te verlenen.