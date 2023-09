Wethouder Krijger vertrekt uit politiek in Stede Broec na 'reis vol hobbels en kuilen'

Wethouder Martien Krijger van de gemeente Stede Broec vertrekt per direct uit de politiek. In zijn periode als wethouder had hij Sociaal Domein als portefeuille en was medeverantwoordelijk voor een akkoord onder schoolbesturen. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat de jas van wethouder mij niet past", licht hij zijn vertrek toe.

Foto: Martien Krijger - Gemeente Stede Broec

Krijger is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar actief als wethouder in Stede Broec. In dat jaar beleefde de wethouder naar eigen zeggen een reis met veel hobbels en kuilen. "Met veel passie en energie ben ik in het wethouderschap gestapt om van betekenis te kunnen zijn", vertelt Krijger. "Vanuit mijn rol voelde ik me zeer verantwoordelijk voor mijn portefeuilles én de inwoners van Stede Broec. Daar hecht ik nog steeds waarde aan, maar niet meer vanuit deze rol."

Terugkijken op een intensief en hectisch jaar

De wethouder is tot de conclusie gekomen dat hij niet kon neerzetten wat hij van tevoren in gedachten had. "Ik heb mijn stinkende best gedaan. Rond de zomer heb ik het afgelopen jaar geëvalueerd, en ben tot de conclusie gekomen dat de jas van wethouder mij niet past."

Krijger spreekt zijn waardering uit voor de steun die hij kreeg uit de politiek in Stede Broec, en bedankt de maatschappelijke organisaties en inwoners van de gemeente. "Ik kijk terug op een intensief en hectisch jaar", vertelt hij. "Maar ook op een jaar waarin we mooie zaken vastgesteld hebben, en mooie initiatieven hebben gerealiseerd voor de inwoners."

College van Stede Broec heeft begrip voor keuze

Het college van de gemeente Stede Broec laat weten terug te kijken op een fijne samenwerking met Martien Krijger, en bedankt de wethouder voor de jaren dat hij zich ingespannen heeft voor de lokale gemeenschap.