OM eist 3,5 jaar cel tegen Venneper voor seksuele handeling met minderjarige dochter

Een 36-jarige Venneper hoorde vandaag 3,5 jaar celstraf tegen zich eisen voor seksuele handelingen met zijn eigen dochtertje en andere familieleden, meldt het ANP. Hij maakte ook foto's van ze. "Ik schaam me ervoor dat ik dit heb gedaan", zei de man in de rechtbank.

De man ging steeds verder: later zou hij zijn penis op de blote billen van zijn dochter hebben gelegd en daarvan foto's hebben gemaakt. Zij was toen nog geen anderhalf jaar oud. Ook zou hij de vagina van zijn toen tweejarige nichtje hebben gefilmd en haar op een ander moment hebben betast.

De Venneper zegt een fetisj te hebben voor ondergoed en billen. Hij begon vijf jaar geleden op straat geklede vrouwenbillen te fotograferen. "Ik durfde steeds meer", vertelt de verdachte in de rechtbank. "Daar haalde ik een bepaalde kick uit."

"De spanning die ik voelde, vond ik lekker", vervolgt de verdachte. "Ik kreeg dezelfde kick toen ik stoute foto's maakte van mijn dochter. Het ging me niet om de ontucht."

Ook zijn zoontje werd op driejarige leeftijd slachtoffer. De man zou seksueel getinte foto's van zijn billen en geslachtsdelen hebben gemaakt. Daarnaast fotografeerde hij de onderbroek onder het rokje van een ouder nichtje en maakte hij honderden foto's van zijn schoonzus, met name van haar billen.

Wat niet weet, wat niet deert

'Wat niet weet, wat niet deert', is het motto van de Venneper. Hij zou in de veronderstelling zijn geweest dat zijn activiteiten niet schadelijk waren voor zijn onwetende slachtoffers. Het OM ziet dit anders en heeft een celstraf van vier jaar geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast eist het OM dat de man zich laat behandelen.

Aan de rechtszaak ging een groot onderzoek vooraf. De politie kreeg op 1 december 2021 uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een melding over mogelijk kindermisbruik. Een jaar later was er genoeg bewijs verzameld om zijn huis te mogen doorzoeken. Op een harde vindt de politie bijna 15.000 kinderpornofoto's en op zijn telefoon bijna duizend foto's en 58 video's van kinderporno.

De man werd op dinsdag 17 januari thuis aangehouden. Tot aan zijn aanhouding wist de familie van niets.