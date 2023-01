Venneper (35) opgepakt om verdenking ontucht en het maken van kinderporno

Een 35-jarige man uit Nieuw-Vennep is dinsdag aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar (online) seksueel kindermisbruik, meldt het Landelijk Parket vanavond.

Het onderzoek van het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, is volgens het Landelijk Parket ‘in volle gang’. Gegevensdragers van de man zijn door de politie in beslag genomen en worden onderzocht.

Het Algemeen Dagblad meldt dat er volgens het Openbaar Ministerie aanwijzingen zijn dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontucht, het vervaardigen en het verspreiden van kinderporno. De politie heeft de man in zijn huis aangehouden. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag besloten dat de Venneper twee weken langer vast blijft zitten.

